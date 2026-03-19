L'Aria che tira, Di Pietro si schiera per il sì: "Giochereste una partita con l'arbitro scelto dai giocatori?

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19 marzo 2026 a

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Conto alla rovescia per il referendum di domenica e lunedì sulla riforma della giustizia. Se ne parla durante la puntata de L'Aria che tira in onda su La7. Ospite in studio di David Parenzo è Antonio Di Pietro che difende la sua scelta di votarer Sì.

#lariachetira Referendum, Di Pietro ribatte a Gratteri: “Separazione delle carriere spunto dal sistema americano? Palle al vento sparate a caso” https://t.co/VRH6AaTIk9 — La7 (@La7tv) March 19, 2026

"Voto sì perché la separazione delle carriere ha una sua logica - ha detto l'ex magistrato - L'accusa e la difesa stanno davanti a un giudice terzo. L'ho spiegato anche a mia sorella. Adesso il giudice è fratello di sangue dell'accusa perché fanno lo stesso concorso e la stessa carriera e l'uno decide del destino dell'altro. Anche mia sorella ha capito che non è giusto. Allora le ho chiesto: tu giocheresti una partita in cui l'arbitro è scelto anche da uno dei due giocatori? Mi ha risposto no. E se lo dice mia sorella che ha 91 anni io ci credo".