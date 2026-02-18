L'aria che tira, prof d'Orsi choc: "Il terrorismo è resistenza". Succede di tutto

Valerio Castro 18 febbraio 2026 a

Scintille nella puntata di mercoledì 18 febbraio de L'aria ce tira. Ospite del programma condotto da David Parenzo su La7 c'è anche Angelo d'Orsi, storico della filosofia dalle solide posizioni di sinistra, antiosioniste e per molti antioccidentali. Parlando degli scenari geopolitici attuali il professore ha sparato alzo zero su un tema particolarmente sensibile come la serie di attacchi e attentati del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas in Israele. "Rivendico il fatto che quell'atto è un atto di resistenza, condanno assolutamente le violenze civili ma sul 7 ottobre non abbiamo ancora chiarito che cosa veramente è accaduto".

Parole che fanno saltare sulla sedia Francesco Giubilei, fondatore di Nazione Futura: "Sta dicendo cose gravissime. È negazionismo". D'Orsi argomenta: "Sappiamo che molti morti sono stati fatti dagli Apache israeliani. Anche in Israele si è aperto un dibattito". A quel punto Parenzo sbotta: "La toppa è peggiore del buco. E in Israele c'è una commissione per stabilire le responsabilità delle falle nella sicurezza, non viene messo in dubbio che il 7 ottobre sia stato un attacco terroristico" da parte dei palestinesi di Hamas. "Sul fatto che quello sia un atto terroristico è stato riconosciuto anche dall'ONU, che ogni tanto batte un colpo, e dall'Europa", chiosa il conduttore. D'Orsi è incontenibile: "La resistenza è terrorismo, il terrorismo fa parte storicamente degli atti di resistenza" di un popolo, afferma tra le proteste generali.