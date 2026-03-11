L'Aria che tira, gaffe di Bonelli: non trova l'Egitto sulla mappa

11 marzo 2026 a

Gaffe clamorosa del segretario Avs Angelo Bonelli a L'Aria che Tira, la trasmissione di approfondimento condotta dal giornalista David Parenzo su La7. Si discuteva di geopolitica e guerra, quando il leader dei verdi si è alzato e, chiedendo la bacchetta di Parenzo, si è avvicinato alla cartina geografica mostrata sul grande display. E inizia a indicare: "Siria, Al-Shara era di Al-Qaida e tagliava le gole". Il conduttore prova a riassestarlo: "Certo, ma oggi vuole entrare negli Accordi di Abramo". Ma Bonelli prosegue: "Arabia Saudita, pena di morte per apostasia". E ancora Parenzo gli risponde: "Nessuno dice che sia una democrazia liberale, ma non vogliono fare la guerra. Vogliono fare accordi commerciali". Il segretario Avs tira dritto per la sua strada, fino all'errore. "L'Egitto, sta su..." dice muovendo la bacchetta sopra la Siria. Scatta quindi Sangiuliano, anche lui ospite in studio: "L'Egitto sta lì, impari la carta geografica e vada a fare un corso di geografia"