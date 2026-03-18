Adriano Celentano smentisce Segatori: "Non sono tuo padre ma tuo nonno"

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18 marzo 2026 a

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"Caro Antonio...mi dispiace contraddirti..purtroppo io non sono tuo padre... La verità è che io sono tuo nonno!!!". Con questa battuta postata sul suo profilo instagram, Adriano Celentano sembra smentire, con ironia, le nuove dichiarazioni di Antonio Maria Segatori che al settimanale 'Oggi' afferma di essere il "figlio segreto" del Molleggiato e chiede di essere riconosciuto. Dopo il figlio adottivo di Raffaella Carrà spunta, dunque, il sedicente figlio segreto di Adriano Celentano. "Sono il figlio segreto di Adriano Celentano", aveva affermato Antonio Maria Segatori, 55 anni, romano, in un'intervista esclusiva pubblicata sul numero di 'Oggi' in edicola da giovedì. "Nella mia vita ho avuto due cognomi, Biscardi come mia madre e Segatori come suo marito. A 55 anni sono pronto al terzo. Voglio essere riconosciuto dal mio vero padre e chiamarmi finalmente Celentano". Secondo la ricostruzione del settimanale, la madre, Maria Luigia Biscardi, entrò nel Clan Celentano nel 1967, ancora minorenne, dopo essersi presentata al Cantagiro col nome d'arte Brenda Bis. La donna che rimase incinta a fine 1969 quando non aveva ancora compiuto 18 anni, sostiene che la gravidanza è il frutto di una relazione con il cantante: "Adriano ha cominciato a corteggiarmi", dice a Oggi Maria Luigia, consegnando al settimanale un racconto ricco di dettagli intimi, "era il mio idolo e ho ricambiato le sue attenzioni. Ci incontravamo in sala registrazione, quando tutti se ne andavano. Quando gli dissi che aspettavo un figlio lui cominciò a ignorarmi, il mio contratto col Clan venne chiuso con 2 anni d'anticipo e mi ritrovai a piedi, estromessa, fuori dal giro su cui avevo puntato tutte le mie carte".

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La vicenda ebbe già uno sbocco giudiziario nel 1975, quando la madre presentò al tribunale di Roma un ricorso per il riconoscimento di paternità. Il procedimento fu poi archiviato dopo la mancata comparizione della donna e Celentano reagì pubblicamente, in un'intervista definì Maria Luigia "una pazza" e smentì il suo racconto. Secondo Antonio Segatori, della vicenda si sarebbe occupato suo nonno avvocato che, all'epoca, potrebbe aver raggiunto un accordo coi legali del cantante: "In ogni caso - dice - ciò che ha firmato mio nonno non mi riguarda. La mia richiesta di paternità è imprescrittibile". Ora il figlio riapre il caso sul piano civile. Assistito dagli avvocati Manuela Maccaroni e Pierpaolo Salinetti, ha depositato al Tribunale civile di Milano un ricorso per dichiarazione giudiziale di paternità. Il giudice potrà valutare eventuali accertamenti biologici, compreso il test del Dna. "Non lo faccio per soldi", dice Segatori. "Voglio solo sapere chi è mio padre. Ne ho il diritto", conclude.