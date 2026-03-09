Famiglia nel bosco, “dal 20 novembre…”. Ma il sindaco offre casa gratis, ma è tutto bloccato

Foto: Mediaset

"Dal 20 novembre abbiamo provato a dare risposta alle criticità evidenziate dal magistrato e abbiamo messo a disposizione, a titolo completamente gratuito, un'abitazione per tutto il periodo necessario alla ristrutturazione messa a norma del fabbricato di proprietà della famiglia", ha dichiarato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, intervistato in diretta a Mattino5. Le sue parole aprono il quadro di una vicenda che ha trasformato il piccolo borgo in un centro di discussione nazionale: da oltre quattro mesi, due minori della zona sono stati collocati in una casa famiglia, dopo un'ordinanza del tribunale che aveva rilevato criticità nella gestione quotidiana da parte dei genitori. La situazione resta complessa e incerta: tra incomprensioni, mediazione istituzionale e timori per il benessere dei bambini, la comunità segue con apprensione ogni sviluppo. Il caso è stato discusso nel programma di Mediaset, con collegamenti dal luogo e interventi in studio che hanno ricostruito la vicenda. L'inviato Raffaele Auriemma ha descritto le condizioni della famiglia e le difficoltà logistiche e umane legate a un eventuale trasferimento dei minori. "Nella loro casa nel bosco, Catherine è dentro, non la vediamo adesso, però Nathan, il padre, è uscito già questa mattina per delle commissioni", ha spiegato, sottolineando l'attesa spasmodica dei familiari mentre stamattina i legali depositavano la richiesta di annullamento dell'ordinanza presso la Corte d'Appello dell'Aquila.

Quella separazione che lascia i figli soli nel bosco

L'ordinanza originaria prevedeva lo spostamento dei minori in un'altra struttura, ma ad oggi nessuna struttura è risultata disponibile. La ragione, secondo l'inviato, risiede anche nell'eco mediatica che il caso ha assunto: "La risonanza mediatica è diventata dirompente e tutti sono preoccupati per quello che può succedere nel momento in cui i bambini vengono spostati." La preoccupazione riguarda non solo il benessere psicologico dei minori, già traumatizzati dall'allontanamento dai genitori, ma anche la gestione pratica di spostamenti a lunga distanza, fino a 100 chilometri da Palmoli. Un trasferimento così esteso comprometterebbe gravemente le visite quotidiane dei genitori, considerate fondamentali dagli assistenti sociali e dal Garante regionale per l'infanzia. Il Comune ha già messo a disposizione un'abitazione comunale vicino al campo sportivo, con chiavi già disponibili per la famiglia. Tuttavia, il nodo principale resta il rapporto con la madre, descritta dai servizi sociali come "rigida e ostile". "Mi sembra che in questo momento ci sia soprattutto un tema di gravissima incomprensione tra la madre e gli assistenti sociali e la struttura della casa famiglia", ha sottolineato Auriemma, evidenziando come i conflitti abbiano portato all'allontanamento della donna.

Famiglia nel bosco, Roccella: "Nessuna ragione per separare mamma e figli"

Nel frattempo, la figura del padre, Nathan, viene considerata positiva dagli organi giudiziari. Masciulli e i servizi sociali sottolineano l'importanza di lavorare su questo aspetto per evitare ulteriori traumi ai minori e facilitare una mediazione equilibrata tra i genitori. Il Garante regionale per l'infanzia sta monitorando la situazione, con l'obiettivo di mantenere i bambini nella casa famiglia attuale e limitare spostamenti che potrebbero risultare dannosi. La garante sarà presente in struttura proprio oggi per valutare le condizioni e proporre soluzioni condivise, conciliando le esigenze di tutela dei minori con il diritto dei genitori a mantenere un contatto stabile. "Uno spostamento a maggiore distanza sarebbe estremamente negativo per le visite dei genitori", è stato ribadito, evidenziando la delicatezza di ogni decisione. La vicenda resta aperta: tra legali, servizi sociali, magistratura e istituzioni locali, ogni decisione deve contemperare diritti dei genitori e benessere psicologico dei minori. Una gestione corretta potrebbe permettere il ritorno dei bambini sotto la custodia del padre, con un graduale reinserimento della madre nel percorso familiare sotto supervisione. Palmoli segue da vicino una storia che non è solo locale: mette in luce le sfide dei sistemi di protezione minorile, il ruolo dei media e la sensibilità della comunità, chiamata a confrontarsi con la complessità di un caso umano al confine tra diritto e affetto.