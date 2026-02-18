Buffett torna a credere nei media: Berkshire Hathaway investe 350 milioni nel New York Times

Leonardo Ventura 18 febbraio 2026 a

Sei anni dopo che Warren Buffett ha venduto tutti i giornali della Berkshire Hathaway e ha previsto un declino senza fine per la maggior parte del settore, Berkshire Hathaway ha reso noto un nuovo investimento di 350 milioni di dollari nel New York Times. Questa mossa piuttosto sorprendente è stata evidenziata nell'aggiornamento trimestrale presentato dalla Berkshire alla Securities and Exchange Commission sulle partecipazioni azionarie della società nell'ultimo trimestre di Buffett come amministratore delegato. La Berkshire ha anche aumentato il suo investimento nella Chevron poco prima che il presidente Donald Trump ordinasse l'arresto del presidente del Venezuela, e la società con sede a Omaha ha continuato a vendere altre azioni della Bank of America e della Apple.

Quando Buffett ha venduto le decine di giornali di Berkshire nel 2020, ha concluso che il settore era "finito". Ma anche allora ha suggerito che i giornali con un marchio nazionale come il Times o il Wall Street Journal potrebbero ancora avere successo. "È un momento di svolta per Berkshire Hathaway, che reinveste nel settore dell'informazione, e un enorme voto di fiducia da parte di Berkshire nella strategia aziendale del New York Times", ha affermato Tim Franklin, professore e presidente della sezione di informazione locale della Medill School of Journalism della Northwestern University. Franklin ha affermato che il Times può avere le sue radici nel settore dei quotidiani, ma oggi è un'azienda digitale fiorente con giochi popolari come Wordle, una nota piattaforma sportiva chiamata The Athletic e oltre 12 milioni di abbonati digitali. Ha detto che forse i quotidiani locali in difficoltà possono trarre qualche insegnamento dalla "potenza dell'informazione digitale" che è diventato il Times e trovare il modo di offrire giochi online e mettere in mostra la copertura sportiva locale che i lettori non possono trovare altrove.

Questi documenti trimestrali sul portafoglio azionario non chiariscono se sia stato Buffett a compiere ogni mossa o se sia stato uno degli altri gestori degli investimenti della Berkshire. Buffett gestiva generalmente tutti gli investimenti di valore superiore a 1 miliardo di dollari, quindi, date le dimensioni di questo investimento nel Times, non è certo che si tratti di una sua scommessa. Tuttavia, molti investitori cercheranno comunque di imitarlo, vista la straordinaria esperienza maturata da Buffett nel corso dei decenni prima di cedere il titolo di amministratore delegato a Greg Abel a gennaio, dopo sessant'anni alla guida della Berkshire. Le azioni del Times hanno registrato un balzo di quasi il 3% nelle contrattazioni after-hour dopo che la Berkshire ha reso nota la sua partecipazione. La Berkshire ha anche acquistato circa 8 milioni di azioni Chevron in più nel trimestre, portando a oltre 130 milioni il numero di azioni detenute nel gigante petrolifero. Si è trattato di una scommessa particolarmente azzeccata, perché le azioni Chevron sono salite alle stelle da quando Trump ha promesso di rilanciare il settore petrolifero venezuelano, ma Buffett è da tempo ottimista sul settore petrolifero e Berkshire è da diversi anni uno dei principali investitori in Chevron e Occidental Petroleum. Chevron è l'unica grande compagnia petrolifera americana con attività significative in Venezuela, dove produce circa 250.000 barili al giorno. Chevron, che ha investito per la prima volta in Venezuela negli anni '20, opera nel Paese attraverso joint venture con la società statale Petróleos de Venezuela S.A., comunemente nota come PDVSA. Le azioni Chevron sono aumentate di quasi il 19% dall'inizio del 2026, poco prima che gli Stati Uniti catturassero il presidente venezuelano Nicolás Maduro in un raid. Altre mosse degne di nota compiute da Berkshire negli ultimi tre mesi del 2025 includono la vendita di circa 50 milioni di azioni della Bank of America, sebbene detenga ancora quasi 81 milioni di azioni della banca che ha iniziato ad acquistare nel 2011, mentre la Bank of America era alle prese con gli effetti della crisi dei mutui subprime. Berkshire ha inoltre ridotto di circa 10 milioni di azioni la sua massiccia partecipazione in Apple, ma alla fine dello scorso anno continuava a detenere quasi 228 milioni di azioni.