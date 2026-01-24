Quarto Grado, Nuzzi sbotta contro gli hater: "Mai dato un euro a Sempio"

Foto: X Quarto Grado

Un messaggio chiaro a hater e "chiacchieroni". Gianluigi Nuzzi risponde nel corso della puntata di Quarto Grado di venerdì 23 gennaio alle voci su un presunto gettone per l'intervista ad Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso di Chiara Poggi a Garlasco. "Do il benvenuto all'avvocato Angela Taccia, all'avvocato Liborio Cattaliotti e ovviamente ad Andrea Sempio che è qui con noi - afferma il conduttore - al quale, lo dico per gli haters, le pantere e i panterini da tastiera, non abbiamo mai dato un euro, né stavolta né in passato, a differenza di quanto dicono certi chiacchieroni". Insomma, parole decise e chiare di smentita. Nel corso dell'intervista Sempio ha dato ancora una volta la sua versione dei fatti professandosi innocente per il delitto per il quale è in carcere Alberto Stasi.

Ascoltati ex compagni di classe di Sempio. E lui: "Mai frugato nel pc di Chiara"

Si è parlato anche del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano tirato fuori ben dopo i fatti. "Era già stato arrestato un ragazzo, lei si prende la briga tenersi la prova che stava altrove. Perché?", chiede il giornalista Carmelo Abate. "Io come tanta altra gente. Nelle varie Sit (Sommarie Informazioni Testimoniali, ndr) ci sono diverse persone che portano qualcosa, scontrini del treno, pagamenti del POS, per giustificare cosa avevano fatto quella mattina. A me è semplicemente capitato di ritrovare in macchina quel famoso biglietto del parcheggio, che vista la situazione è stato tenuto, tutto lì", risponde Sempio.

Gerry Scotti leader in prima serata. Quarto Grado vola con Sempio

Il riferimento è al biglietto ferroviario presentato da Panzarasa, e gli scontrini presentati dalla signora Poggi e dalla madre delle gemelle Cappa "ma una cosa è subito. Lei un anno dopo porta l'alibi", incalza Abate. "A me è stato chiesto un anno dopo, nei primi interrogatori non mi è stato chiesto", replica Sempio.