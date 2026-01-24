Garlasco, caccia al movente alternativo. Sempio a Quarto Grado: "Mai frugato nel pc di Chiara"

Luigi Frasca 24 gennaio 2026 a

Ancora Garlasco sotto ai riflettori. La difesa di Andrea Sempio, rappresentata dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, punta a una nuova fase istruttoria richiedendo l'incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi (quest'ultimo già condannato in via definitiva). L'obiettivo, chiarito durante la trasmissione Quarto Grado, è duplice: escludere legami significativi tra Sempio e la vittima e far emergere un possibile movente alternativo a carico di Stasi.

Lo stesso Sempio, attualmente indagato, è stato intervistato e ha difeso con fermezza la propria condotta e la veridicità delle dichiarazioni fornite agli inquirenti: "Non ho fatto alcun errore quel giorno e non ne ho commessi neppure negli anni seguenti. Ho raccontato le cose così come sono andate". Secondo la sua versione, la mattina del 13 agosto 2007 si recò a Vigevano per una commissione in libreria, rientrando a Garlasco dopo averla trovata chiusa. Prima e dopo il pranzo, avrebbe fatto visita alla nonna, smentendo le voci che leggono con sospetto tali spostamenti: "Alcuni dicono che sono stato a casa di mia nonna dopo il delitto? È una suggestione di questi giorni, ma non è collegata alla realtà"

Sempio ha inoltre giustificato la sua presenza nei pressi della villetta dei Poggi nel pomeriggio, spiegando di essere stato proprio lui a informare la cerchia di amici della tragedia: "Non so perché quel giorno fossi l'unico davanti casa di Chiara. Mi pare una cosa normale, sono stato io poi ad avvisare gli altri amici di quanto successo"

Il nodo degli scontrini e i verbali del 2008

In merito alla conservazione degli scontrini del parcheggio di Vigevano, consegnati solo un anno dopo l'omicidio, Sempio ha chiarito che si trattò di una prassi comune a molti altri soggetti ascoltati all'epoca: "Tante altre persone, come me, hanno presentato prove cartacee dei loro alibi, non ci vedo nulla di strano. Perché ho presentato i biglietti del parcheggio di Vigevano dopo un anno? perché mi è stato chiesto solo in quel frangente cosa avessi fatto quel giorno"

Infine, l'indagato ha espresso perplessità sulla gestione della sua testimonianza raccolta dalle forze dell'ordine nel 2008, lamentando una sintesi eccessiva delle sue parole: "Sono stato sentito per 4 ore e ne sono uscite solo due pagine di verbale. Alcune cose potevano essere riportate in maniera migliore, inoltre io in quell'occasione ho lasciato la Caserma per tornare a casa e sono stato richiamato poco dopo per altre domande"

In chiusura, Sempio ha ribadito la propria serenità d'animo: "Io ho raccontato tutti i miei spostamenti di quel giorno, sono tranquillo e so di aver detto le cose come stanno. Non posso cambiare ciò che ho fatto quel giorno".

Nell'intervista ha detto che con Marco Poggi gli amici non hanno mai "frugato" nel computer di Chiara, che usavano per giocare. Intanto l'ultima novità è che gli inquirenti stanno ascoltando i compagni di classe di Sempio. "La classe è a prevalenza maschile perché è un istituto tecnico e la novità ovviamente è che dal Nucleo Investigativo di Moscova stanno iniziando a chiamare anche gli ex compagni di classe di Andrea Sempio, uno sicuramente è stato sentito e altri due sono in programma per la prossima settimana- viene annunciato in trasmissione - Quali saranno gli argomenti? Non solo quel video che è anche banale, trovato nel computer di Chiara", ul filmato che vede Sempio e altri entrati di nascosto nella scuola, "ma anche su tutte le altre frequentazioni perché c'è un gruppo della scuola che non è quello che era di Garlasco con Marco Poggi e gli altri amici".