Quarta Repubblica, l'accusa di Simonetta Matone: "Cinque giorni per distruggere le prove"

Foto: Foto Mediaset
Nella puntata di Quarta Repubblica andata in onda il 19 gennaio si parla della tragedia di Crans Montana. Ospite in studio è Simonetta Matone che punta il dito contro il tardivo arresto dei coniugi Moretti.   

 

 

 

 

"Fin dal primo momento ho detto che questi signori andavano arrestati per pericolo di inquinamento delle prove - afferma Simonetta Matone - Loro sono stati arrestati dopo 5 giorni con una motivazione a mio giudizio risibile e cioè il pericolo di fuga che in realtà non esisteva. A questi soggetti è stato consentito di avere cinque giorni a disposizione per distruggere eventuali elementi di prova e mettersi d'accordo con il Comune" 

