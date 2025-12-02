Quarta Repubblica, Bignami smaschera la sinistra: "Centri sociali funzionali per governare le città"

Foto: Mediaset

02 dicembre 2025

Dopo il blitz ProPal alla redazione de La Stampa, si parla della necessità di arginare la violenza dei centri sociali. Durante la puntata di Quarta Repubblica in onda il 1 dicembre su Rete 4, Galeazzo Bignami, di Fratelli d'Italia, smaschera l'ipocrisia della sinistra. "Il tema è che non ci sono solo coperture ma Askatasuna, così come tutti i centri sociali, sono funzionali alla sinistra per essere al governo di quelle città".

"Il tema è che #Askatasuna e i centri sociali sono funzionali alla sinistra per essere al governo di quelle città."#Bignami#quartarepubblica pic.twitter.com/720Xn6VwYZ — Quarta Repubblica (@QRepubblica) December 1, 2025

Poi l'esponente di Fratelli d'Italia punta il dito "Io non credo che la sinistra sottovaluti questi fenomeni. La sinistra sa perfettamente con chi ha a che fare perché li ha allevati, li ha coccolati e, quando esagerano, parte il doppio standard per il quale, se succede qualcosa, partono le condanne unanimi poi cortei, manifestazioni e lenzuolate ai giornali. Ma Conte e Schlein hanno fatto un comunicato striminzito in cui non citano mai la matrice di sinistra estremista di quello che è avvenuto. Anzi qualcuno si avventura perfino a parlare di fascismo".