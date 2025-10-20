Quarta Repubblica, Vannacci inchioda Schlein: "Capolavoro di logica al contrario"

20 ottobre 2025 a

Le follie della Schlein e il suo tentativo di strumentalizzare tutto. Se ne parla durante la puntata di Quarta Repubblica in onda il 20 ottobre. In collegamento c'è Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, che risponde a Nicola Porro e smaschera i goffi tentativi della segretaria dem.

"La Schelin ha fatto un capolavoro di logica al contrario - attacca Vannacci - Ha messo insieme i presunti tagli alla sanità e all'istruzione con l'attentato a Ranucci e con questa destra cattiva che limita la libetrà di stampa. Se avesse aggiunto piove governo ladro avrebbe fatto il capolavoro del suo discorso. la sinistra e la Schlein è in cirsi e non avendo argomenti strumentalizza la crisi in Medio Oriente, Trump e ora anche l'attentato a Sigfrido Ranucci".