Tg4, Daniele Capezzone: "Emergenza Termini frutto di anni di politiche dissennate"

Il nostro direttore Daniele Capezzone è stato ospite dell'edizione del Tg4 in onda il 13 gennaio. Durante il telegiornale si è parlato dell'emergenza Termini e dell'inchiesta sulla sicurezza della stazione di Roma che Il Tempo sta portando avanti fin dal primo giorno della direzione di Capezzone.

"Quando sono arrivato alla direzione de Il Tempo, la prima cosa che abbiamo fatto con i nostri colleghi è stata un'inchiesta di dieci giorni sulla stazione Termini, sulla zona circostante e su tutto il quartiere Esquilino - ha spiegato Capezzone - Esattamente come accade in altre città, non è solo la stazione il problema, ma tutta la zona intorno dove dieci anni di politiche dissennate di accoglienza e di immigrati illegali, tra dormitori e mense, nella migliore delle ipotesi l'hanno trasformata in una calamita di disperati, nella peggiore tra quei disperati arrivano anche i delinquenti. Questo è insostenibile. Noi abbiamo raccontato tutto questo per giorni e giorni. Purtroppo non è stata una profezia ma una facile previsione perché prima o poi si arriva a cose atroci. Nel mio editoriale di domani io formulerò due proposte shock per affrontare questa questione non solo a Roma perché così non si può andare avanti. Le persone sono terrorizzate. Su dieci persone che mi fermano per strada o che mi scrivono, sette sono terrorizzate per la sicurezza. Hanno paura di salire o scendere da un treno ma anche di tornare a casa la sera. E' una roba insostenibile".