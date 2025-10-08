Tg4, Tommaso Cerno: "Schlein vive su Marte. Questa è l'Italia peggiore"

Foto: Mediaset

Marco Zonetti 08 ottobre 2025 a

Elly Schlein, segretaria del Pd, ha definito «L’Italia migliore» quella scesa in piazza per manifestare pro Gaza. Al Tg4, condotto da Stefania Cavallaro, è stata sviscerata la protesta degli studenti della Statale di Milano che, occupando l’ateneo, hanno esposto un cartello con la scritta «Sbirri morti a 3 euro». Interpellato al Tg4 dalla conduttrice Stefania Cavallaro, il direttore del Tempo Tommaso Cerno ha così risposto: «Intanto non chiamiamoli studenti, ché sono quattro scappati di casa, se ce ne sono 4 o 5 che studiano qualcosa è già un miracolo». E precisa: «Questi sono gente della sinistra estrema che si traveste da studenti e va all’università a fare casino». E ancora: «Gente che copia quello che sente dire dai fanatici di Hamas. Un’infilata di idiozie identiche a quelle che dicono i capi bastone, quelle che dice Francesca Albanese. Gli studenti son quelli che sono dentro che hanno diritto di studiare e non questi».

Tg4, Tommaso Cerno: "L'incidente con Flotilla è solo interesse di Hamas"

Il direttore del Tempo quindi puntualizza: «C’è un pezzo di Paese che dà ragione alla propaganda di Hamas, e se lo fanno i leader sindacali, non dobbiamo stupirci che questi ragazzini che si sentono Garibaldi finiscano per essere dei loro poveri emuli. Non è che possiamo prendercela troppo con loro. In uno Stato propagandato da certa sinistra, nel quale Rami inseguito dai carabinieri muore, e la colpa viene addossata ai carabinieri, siamo di fronte in questo caso alla peggiore Italia, quella che in questi giorni vediamo in piazza e che la segretaria del Pd Schlein – che vive su Marte - definisce “la migliore”».