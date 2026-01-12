La satira su Gualtieri taglia-nastri non piace a TikTok: stop all'account di Baldelli

Gianni Di Capua 12 gennaio 2026 a

Stop su TikTok ai video de @icantieridigualtieri, l'account dell'ex parlamentare Simone Baldelli che spopola sui social con la sua spassosa imitazione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ebbene, i video seguitissimi che mostrano Baldelli nei panni (e col caschetto giallo) del sindaco tra opere in costruzione e tagli di nastro non sono più disponibili sulla piattaforma. L'autore infatti ha ricevuto un primo avviso da TikTik dopo la segnalazione di un utente secondo cui l'account - chiaramente satirico - "potrebbe spacciarsi per un'altra persona o organizzazione in modo fuorviante".

Dopo la segnalazione l'account non è stato "consigliato" agli altri utenti. In altre parole, la sua visibilità è stata abbattuta. Baldelli a quel punto ha fatto ricorso come previsto dalla procedura, ma questo non è stato accolto da TikTok. Risultato? Il suo account in assenza di modifiche che facciano cambiare idea all'algoritmo entro sette giorni sarà sospeso. Va sottolineato che non siamo davanti a un fenomeno di deep fake: sembra incredibile che un utente possa pensare che il personaggio interpretato da Baldelli sia davvero il sindaco di Roma Gualtieri. Siamo davanti a un caso di censura? Difficile a dirsi. I video, è sotto gli occhi di tutti, sono chiaramente satirici e parodistici. A quanto pare una sola cosa è certa: il grande algoritmo non ha senso dell'umorismo. Per continuare a vederli, c'è l'account di Instagram .