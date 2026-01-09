La satira di Simone Baldelli su Gualtieri: “Adesso ci mancano solo le gondole”

Redazione 09 gennaio 2026 a

«Cari amici, in questi giorni di maltempo, siamo riusciti a ottenere un grandissimo risultato: abbiamo dimostrato che la capitale non ha nulla da invidiare neanche a Venezia. Guardate che bel laghetto nel cuore del Circo Massimo. E ne abbiamo creati in diversi in mezzo alle strade di Roma e in tanti quartieri, per la felicità di tutti i cittadini. Mancavano soltanto le gondole». Così Simone Baldelli imita il sindaco Roberto Gualtieri e ironizza sull’azione dell’amministrazione per limitare i danni delle copiose piogge.