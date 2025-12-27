Metro Colosseo o cascata delle Marmore? Baldelli nei panni di Gualtieri: ridere per non piangere

27 dicembre 2025 a

Ridere per non piangere... Altro inciampo nella nuova e super-moderna "archeo-stazione" Colosseo della metro C di Roma. Dopo le scale mobili in panne e i telefoni che non prendono c'è il caso delle infiltrazioni d'acqua. A documentarle con tanti di caschetto è l'ex parlamentare Simone Baldelli che continua con le sue irresistibili imitazioni del sindaco taglianastri Roberto Gualtieri. Eccolo, caschetto in testa, alle "cascate" del Colosseo... Il video su Instagram .