Metro Colosseo o cascata delle Marmore? Baldelli nei panni di Gualtieri: ridere per non piangere

Ridere per non piangere... Altro inciampo nella nuova e super-moderna "archeo-stazione" Colosseo della metro C di Roma. Dopo le scale mobili  in panne e i telefoni che non prendono c'è il caso delle infiltrazioni d'acqua. A documentarle con tanti di caschetto è l'ex parlamentare Simone Baldelli che continua con le sue irresistibili imitazioni del sindaco taglianastri Roberto Gualtieri. Eccolo, caschetto in testa, alle "cascate" del Colosseo... Il video su Instagram

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da @i_cantieri_di_gualtieri

 

