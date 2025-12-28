Famiglia nel bosco, Bernardini De Pace scatena lo studio: "I genitori non hanno diritti"

Foto: X Zona Bianca

I genitori hanno solo doveri e non hanno diritti, e i figli non sono di loro proprietà. Annamaria Bernardini De Pace scatena il dibattito nella puntata di domenica 28 dicembre di Zona Bianca, su Rete4. SI parla naturalmente della famiglia nel bosco, la coppia formata da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham che vive da "neorurale" vicino a Chieti a cui sono stati tolti provvisoriamente i figli, ora in una casa famiglia. A Natale, il padre ha potuto vedere solo per due ore e mezza i figli. L'avvocato matrimonialista, esperta di diritto della famiglia, ha un'idea precisa: "È bruttissimo dire che i bambini sono stati sottratti alla famiglia, i bambini sono stati salvati da una situazione di pregiudizio che era stata creata dalla famiglia".

Bernardini De Pace risponde alle argomentazioni di Pietro Senaldi: "Dice che il danno è stato fatto, ma il danno è stato fatto non dai giudici ma dai genitori negli otto anni precedenti, e non si può pensare che un provvedimento di questo genere in 38 giorni venga revocato. Sono pochi per riparare a quelli che sembra siano i danni che hanno subito questi bambini". Insomma, per l'avvocato le carenze che hanno subito i bambini dal punto di vista educativo e sociale sono sufficienti a giustificare l'allontanamento. "E trovo giustissima la decisione di fare una consulenza psicologica per capire non solo i figli ma anche i genitori", argomenta scatenando la ferma opposizione di Senaldi e di Rita Dalla Chiesa, anche lei schierata a favore della famiglia che, a suo dire, promuove una socialità più autentica del consumismo imperante. "I genitori hanno solo doveri, non hanno diritti, i diritti sono residuali e non è vero che i bambini siano di proprietà dei genitori", argomenta ancora l'avvocato.