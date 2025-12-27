Famiglia nel bosco, Salvini: "Riflessione su assistenti sociali"

Redazione 27 dicembre 2025 a

"Non avro' pace fino a quando non riusciremo a trovare un modo legale per riportare a casa i bambini" della famiglia nel bosco. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega a Radio Liberta'. "Stiamo facendo come Lega una profonda riflessione sul ruolo dell'assistente sociale e del giudice minorile", ha aggiunto. Su questo "la politica ha il dovere di lavorare". "Devono essere figure che intervengono per salvare bambini e ricomporre famiglie, non per strappare bambini e separare e distruggere famiglie", ha sottolineato.