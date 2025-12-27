Famiglia nel bosco, la mossa per ribaltare il verdetto: il nuovo consulente

Foto: LaPresse

Luigi Frasca 27 dicembre 2025 a

a

a

Nel destino della famiglia di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham ci sono ancora mesi di separazione dai figli. Il Tribunale ha deciso per una perizia psichica sulla coppia che vive nel bosco di Palmoli a cui sono stati tolti i figli per la scelta di una vita "neorurale". Il termine per la consulenza è fissato a 120 giorni. Ma la coppia anglo australiana per ribaltare il verdetto dei giudici abruzzesi si affida ora alle competenze di Tonino Cantelmi, psichiatra e professore associato all’Università Gregoriana, scelto come consulente di parte.

Il consulente è descritto come un cattolico militante, riporta il Corriere della sera, nominato da Papa Francesco membro del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. La sua nomina sembra condurre a un cambio di strategia della coppia, più rivolta a cercare un compromesso per ritrovare l'unità perduta.

Trevallion ha potuto vedere i figli solo per qualche ora il giorno di Natale. "Sono stupito dell'accanimento per il trattamento riservato a questa famiglia", ha detto Giovanni Angelucci, ex legale della famiglia che viveva nel bosco della provincia di Chieti. Qualche giorno il Tribunale per i Minori dell'Aquila, così come deciso dalla Corte d'Appello civile sempre del capoluogo di regione, aveva stabilito che i bambini d dovranno restare nella casa famiglia di Vasto dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre disponendo altresì nell'ordinanza una indagine psico-diagnostica sulla famiglia.