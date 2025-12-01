4disera, Susanna Ceccardi inchioda Francesca Albanese: "Sollevatela dagli incarichi pubblici"

Foto: Mediaset

Dopo le dichiarazioni sull'assalto alla redazione de La Stampa, la relatrice Onu per la Palestina, Francesca Albanese, è ancora nell'occhio del ciclone. Nello studio tv di 4 di sera, l'europarlamentare Susanna Ceccardi la smaschera e la mette di fronte alle proprie responsabilità.

"Persone come Francesca Albanese dovrebbero essere sollevate immediatamente dagli incarichi pubblici e retribuiti"



Susanna Ceccardi a #4disera pic.twitter.com/09hOcvOVH0 — 4 di sera (@4disera) December 1, 2025

"Chi ha ruoli internazionali così importanti dovrebbe impegnarsi per la pace - afferma Susanna Ceccardi - Io sono allibita rispetto alla Albanese che dice assurdità e castroneria dalla mattina alla sera. Ma sono allibita da quei sindaci che, in tutta Italia le hanno conferito la cittadinanza onoraria. I sindaci del Partito democratico. Vi ricordate quella scenetta che ha fatto col sindaco di Reggio Emilia? Le ha dato la cittadinanza onoraria ma ha detto qualcosa che non le piaceva. L'ha umiliato davanti a tutti ma ben gli sta al sindaco Pd di Reggio Emilia che si piega a dare la cittadinanza onoraria a queste persone che dovrebbero essere sollevate da tutti gli incarichi pubblici e retribuiti dai cittadini che non vogliono più sentire queste storie".