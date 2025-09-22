4 di sera, Saviano va all'assalto di Meloni: “Ha innescato l'odio”. Scontro sul caso Kirk

Foto: Mediaset

In una giornata ancora dominata dall’eco della vicenda dell'omicidio di Charlie Kirk - negli Usa sono andati in scena i suoi funerali -, torna a farsi sentire Roberto Saviano. Alla domanda sull’accusa dell'opposizione riguardo l'uso politico che Giorgia Meloni starebbe facendo del caso dell'attivista statunitense, lo scrittore risponde: «Un po' è vero, anche se va detto che chiaramente la vicenda Kirk egemonizza il dibattito in tutto il mondo, quindi è naturale che un primo ministro ne parli. Detto ciò è chiaro che il rischio è che monopolizzi l'attenzione evitando discussioni politiche internazionali e nazionali più importanti».

L’analisi fatta ai microfoni di 4 di sera, talk show di Rete4, si allarga oltre i confini italiani. Interrogato sulla crisi della democrazia americana, Saviano non lascia margini di ambiguità: «Assolutamente sì, c'è una crisi. Ovviamente è anche responsabilità del Partito Democratico che ha deluso talmente tanto che ha permesso che vincesse Donald Trump. Non può essere considerata la crisi della democrazia soltanto responsabilità delle destre». Un atto di accusa che individua nell’incapacità progressista di dare risposte convincenti una delle ragioni del presunto collasso dell’equilibrio democratico negli Stati Uniti.

Ma l’odio politico, parola chiave di questi giorni, non è un tema confinato oltreoceano. «Esiste e l'ha innescato anche lei», sottolinea Saviano, chiamando in causa direttamente Giorgia Meloni. Una frase che è una risposta al veleno alle dichiarazioni della premier, che negli scorsi giorni aveva voluto rendere omaggio a «Kirk, giovane coraggioso che ha pagato con la propria vita il prezzo della sua libertà». Meloni aveva però anche avvertito: «Il suo sacrificio ci ha ricordato un’altra volta da che lato stanno la violenza e l’intolleranza». La presidente del Consiglio aveva poi rilanciato l’allarme sugli odiatori, mettendo in guardia sia dal fanatismo di strada sia dalle élite che secondo lei legittimano certi comportamenti: «Lo dico alto e chiaro a tutti quegli odiatori ed estremisti nascosti per strada, e a quei falsi maestri in giacca e cravatta nascosti nei salotti, che non cadremo nella loro trappola, non giocheremo il gioco di chi vuole trascinare le nostre nazioni in una spirale di violenza». Un ennesimo scontro tra Saviano e Meloni.