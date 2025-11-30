Ballando, lo sfogo di Lucarelli: "Mai successo in dieci anni". Con chi ce l'ha

Alice Antico 30 novembre 2025 a

La ventesima edizione di "Ballando con le Stelle" si sta rivelando una delle più chiacchierate di sempre, tra infortuni, polemiche in diretta, presunti favoritismi, il controverso "lastra-gate" di Francesca Fialdini e la tensione costante tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso. Proprio alla vigilia della nuova puntata di ieri sera 29 novembre, la Lucarelli ha voluto rompere il silenzio e dire la sua. La giurata ha utilizzato le sue Ig stories per smentire le voci sempre più insistenti che la riguardano: principalmente quelle che l'accusano di aver rivelato il cachet e i presunti privilegi di Barbara D'Urso, e quelle che parlano di sue lamentele, litigi con la produzione e un imminente abbandono dello show.

"Sono 10 anni che partecipo a 'Ballando' e non erano mai usciti articoli pieni di ingenue falsità su di me. In realtà non c'è mai stata edizione così serena con la produzione e con i colleghi", ha esordito la Lucarelli, smentendo qualsiasi attrito interno. Poi, ha puntato il dito contro un elemento di disturbo esterno, alimentando il sospetto sulla vera origine delle tensioni che rendono questa edizione così "calda": "Io continuo a divertirmi nonostante quest'anno qualcuno in difficoltà con se stesso stia tentando maldestramente di avvelenare l'edizione davanti e dietro le quinte".

Nonostante la giurata non abbia fatto nomi espliciti, molti sui social e sui media si chiedono se il riferimento non sia diretto a Barbara D'Urso, con cui lo scontro in diretta è stato, fin dalle prime puntate, tra i più accesi di questa stagione. Sarà così? Staremo a vedere.