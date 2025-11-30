Ascolti tv, bene Tú sí que vales. Crescono Ballando con le Stelle e Affari tuoi

Marco Zonetti 30 novembre 2025 a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.678.000 individui all'ascolto pari al 25.8% di share (Ballando... Tutti in pista: 3.698.000 - 20.7%), in crescita. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 25.2% pari a una media di 3.765.000 affezionati (Buonanotte: 1.810.000 - 25.7%).

Quanto agli altri programmi della serata, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1.128.000 individui all'ascolto pari al 6.2% di share (In altre parole... Ancora: 607.000 - 4.0%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, S.W.A.T ha divertito 586.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rai3 Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini segna una media di 669.000 teste pari al 3.9%. Su Rete4, il film Commando ha invece registrato il 2.9% pari a una media di 482.000 spettatori. Su Italia1 il film Le streghe con Anne Hathaway ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 697.000 persone pari al 4.1%. Su Tv8, 4 Ristoranti ha attirato l'interesse di 250.000 appassionati pari all'1.7% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha segnato il 2.2% pari a una media di 333.000 spettatori.