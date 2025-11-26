Edoardo Bove e Merioone portano il Regalo Sospeso di UNICEF nei reparti di pediatria

26 novembre 2025 a

Per il quinto anno consecutivo UNICEF sceglie Merioone per illustrare il Regalo Sospeso e portare un sorriso a 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e case-famiglia italiane: con un compagno d’eccezione, il calciatore Edoardo Bove, l’artista e designer romano - noto al pubblico per l’invasione di pesci colorati apparsi ormai in quasi 100 città sparse per il mondo - ha dato il via a Napoli alla distribuzione dello speciale kit e al viaggio natalizio della solidarietà del Fondo delle Nazioni Unite.

Il Regalo Sospeso, realizzato da Clementoni e illustrato da Merioone, si compone di un cofanetto, all’interno del quale i piccoli pazienti troveranno una serie di giochi dedicati al tema dei diritti dell’infanzia, tra i quali carte memo ispirate ai diritti dei bambini, un quaderno ricco di attività, adesivi raffiguranti i famosi Fish dello street-artist, assieme alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza spiegati in parole semplici.

Merioone e Bove - che proprio in questi giorni è impegnato nella promozione del disegno di legge sul Primo Soccorso - hanno visitato oggi il reparto di pediatria dell’ospedale AORN Santobono Pausilipon, intrattenendosi con i bimbi e consegnando i Regali Sospesi che da anni caratterizzano l’impegno di UNICEF Italia nel periodo delle festività.

L’iniziativa, la quinta che vede Merioone al fianco di UNICEF, coincide con i diedi anni dalla prima “invasione” di pesci dell’artista: partito da New York nel 2015, il trentenne romano ha portato i suoi simpatici fish stilizzati in 36 nazioni, facendosi portatore di programmi sociali e campagne che hanno coinvolto un pubblico sempre più vasto.

Accanto all’attività di street artist, Merioone ha visto crescere negli anni la sua produzione ed esposizione di opere su tela e ha curato al contempo il lancio di prodotti in edizione limitata, spesso accompagnati dall’apertura di speciali pop-up store a tema. Dal 6 dicembre al 24 gennaio l’artista sarà presente a Roma con la mostra Icons, dove i pesci saranno ispirati alle grandi icone della cultura pop contemporanea.

Nel frattempo il Regalo Sospeso di UNICEF sarà distribuito a Roma, Milano e Ancona. Per sostenere la campagna è possibile effettuare una donazione di 10 euro presso i Comitati locali UNICEF e sul sito https://unicef.it/regalosospeso. I fondi raccolti sosterranno i programmi in favore dei bambini più vulnerabili nel mondo.