Edoardo Bove e il futuro in campo incerto, l'esperto: "Aritmia pericolosa per la vita"

L'operazione a cui Edoardo Bove è stato sottoposto questa mattina è andata a buon fine. Al calciatore, che lo scorso 1 dicembre ha accusato un malore nel corso della gara di campionato di serie A fra Fiorentina e Inter, è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo amovibile. Un intervento "abbastanza semplice", "di routine", che, però, apre a una questione più delicata, che è quella del ritorno in campo dell'atleta. A dirlo all’Adnkronos Salute è stato il cardiochirurgo Luigi Chiariello, già docente di Cardiochirurgia all’Università di Tor Vergata di Roma, che nel 2012 operò al cuore Papa Benedetto XV. "Il ritorno in campo, a mio avviso, non è praticabile, non solo a livello agonistico", ha spiegato.

Per Chiariello, visto che si è deciso di impiantare il defibrillatore, "anche se non conosco il caso in maniera specifica, vuol dire che siamo di fronte a una condizione abbastanza seria. C’è un’aritmia pericolosa". "In questo contesto", ha proseguito, "non credo che un medico possa certificare per il ritorno in campo, almeno nel campionato italiano" dove con il defibrillatore cardiaco impiantabile (Icd) non è consentito giocare. Per il cardiochirurgo, "non è normale che un ragazzo di 22 anni abbia quel tipo di malore. La sua è un’aritmia, da quanto si può dedurre dalle notizie diffuse, pericolosa per la vita, quindi certamente non può fare agonismo se non vuole mettere a rischio la vita."

Poi l'esperto è stato più chiaro: "Non si può giocare a calcio con un defibrillatore in corpo". Il dispositivo in questione, ha precisato, "può salvarlo se ha un’aritmia pericolosa: dà una scossa elettrica e riconverte il battito in ritmo normale, ma non si può rischiare portando il corpo a situazioni fortemente stressanti, come avviene in una partita di calcio", ha concluso.