Belve, la confessione di Martina Colombari: "Mio marito mi ha salvata"

Martina Colombari si commuove, ospite a Belve su Rai2, quando parla delle difficoltà del figlio Achille. "Questo vi ha più unito o allontanato con suo marito?", chiede Fagnani: "Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia". "Quando ci sono stati episodi gravi come si è comportata?", domanda la giornalista. "Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente" risponde Colombari. "Suo marito ha detto che lei è stata un gigante" prosegue Fagnani. "Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare, non stavo bene. Lui mi ha salvata" rivela Colombari. "Ha tutto per essere felice o le manca qualcosa?" chiede Fagnani e lei, con gli occhi lucidi, preferisce non rispondere...

Nello studio di Belve, Colombari racconta poi la sua lunga storia con Billy Costacurta non priva di "inciampi". "Una volta ha detto che lui è Rocco Siffredi. In che senso?", chiede Fagnani. "Mio marito mi dice sempre che ho un gran sedere", risponde ridendo Colombari. E sulla relazione con Alberto Tomba a Fagnani rivela: "È stato un amore. Se non fosse stato per il suo entourage sarebbe andata avanti anche di più". Fagnani le ricorda che "nella sua autobiografia ha scritto che, dopo la storia con Tomba, ha volato di fiore in fiore come un'ape ebbra di miele". "Avevo vent'anni. Erano storielline....", replica Colombari. "Ma lei scrive anche - insiste ancora Fagnani - che, dopo un anno definito sentimentalmente e sessualmente "da puledra a briglia sciolta" arriva, a 21 anni, a darle una calmata Costacurta" e Colombari si affretta a rispondere: "Sì, ma le prime ginocchia me le sono sgretolate con mio marito, non con quelli prima. Aveva la moquette in casa...". "Fa bene a specificarlo" chiosa a quel punto Fagnani con un sorriso.