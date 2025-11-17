Belve torna in prima serata, chi sono gli ospiti a sorpresa

17 novembre 2025 a

Nuovo appuntamento con "Belve", il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, e giunto alla sesta stagione. Ospiti della terza puntata, martedì 18 novembre, in prima serata su RaiDue: Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis. E poi, ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi.

"Il decoro della carica" e Lele Mora, Scintille tra Fagnani e Pivetti

Tornano gli iconici faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”.