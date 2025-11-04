Belve, Iva Zanicchi si confessa e pizzica Mina: “Se torna...”. C'è anche una rovinosa caduta

Foto: Rai

Francesco Fredella 04 novembre 2025 a

a

a

Inciampa prima di arrivare in studio. E le anticipazioni sulla sua partecipazioni a Belve di Francesca Fagnani diventano già uno show. "Nulla di che, sono solo inciampata", scherza Iva Zanicchi a Protagonisti su RTL 102.5 nella puntata di venerdì scorso. L'amata cantante, stasera, sarà ospite a Belve su Rai2.

La fiction Blanca stacca il Grande Fratello. Giletti, Porro e Augias, chi ha vinto?

Un'intervista senza freni, come sempre. L'aquila di Ligonchio racconta aneddoti mai svelati prima. La Fagnani le chiede della presunta rivalità con Mina, lei dice: «Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!».

De Rensis contro Colaprico: "Garantismo intermittente...", che scintille da Giletti

E poi il ritorno di "Ok, il prezzo è giusto", il programma che ha condotto per anni, diventato cult, su Rete4. "Come può esistere OK senza Zanicchi?", dice la cantante. "Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo". "Saranno contenti i dirigenti", ribatte con un sorriso Fagnani. Nell'intervista, poi, non mancano i guai, in passato, con il Fisco. "Le tasse le ho sempre pagate, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Per seppellire tutto, ma sono fiera, ho dato tutto quello che avevo, in più ho chiesto alle banche, ho pagato un conto salato", dice alla Fagnani. Che alla fine le chiede chi è meglio di lei. "La migliore di tutti sono io", risponde la cantante.