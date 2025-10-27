Fedez, il video misterioso nelle strade di Milano. Cosa fa il rapper

Foto: LaPresse

27 ottobre 2025 a

a

a

Fedez starebbe lavorando a un nuovo progetto musicale. Sui ledwall di Milano è apparso un video "misterioso", in bianco e nero, che ritrae proprio il rapper di Rozzano. Un video che lo ritrae in piedi con lo sguardo rivolto verso l'alto. In pochi secondi dalla sua maglia si sprigiona un'esplosione di filamenti attraversati da uno stormo di rondini che lo sollevano, fino a lasciarlo sospeso in aria.

Ciclone Fedez su Travaglio e Saviano: "Ipocriti e opportunisti". Le giravolte su Israele

Al momento, però, tutto tace. Fedez ha lasciato parlare questa immagine ambigua e potente allo stesso tempo. Un'apparizione che arriva senza preavviso e che sembra anticipare qualcosa di più importante. Poi il rapper ha condiviso su TikTok anche un video e una piccola anticipazione di quello che sembra essere un nuovo brano: "Non stare ad ascoltare la rabbia tanto non ha importanza", ha scritto a corredo. Per i fan è chiaro, Fedez è tornato "in cantiere" ed è in arrivo nuova musica.