Fedez, “istigazione all'odio razziale”. La denuncia per la canzone della vergogna su Sinner

19 settembre 2025

Nuova tegola per Fedez. Dopo le polemiche di questi giorni per la frase (infelice) su Jannik Sinner, che nel testo del suo nuovo singolo il rapper definisce un “purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”, arriva anche l’esposto in procura per istigazione all’odio razziale. L’istanza è stata presentata dal consigliere comunale di Bolzano, Giuseppe Martucci (Fratelli d’Italia), che ha deciso di portare all’attenzione dell’autorità il discusso e controverso passaggio del brano.

L’esposto

L’esposto si fonda sull'articolo 604-bis del Codice Penale, che sanziona la propaganda e l'istigazione all'odio razziale. Secondo Martucci, l’espressione “purosangue italiano” richiama la “purezza della razza” promossa dal nazifascismo e sancita nelle leggi razziali del 1938. Inoltre, l'accostamento di Sinner ad Adolf Hitler, in riferimento all’accento del tennista, di origini altoatesine e madrelingua tedesca, viene considerato “un paragone inaccettabile". “Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione - ha dichiarato all’Ansa Martucci -. Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca il razzismo e l'odio venga normalizzato da figure pubbliche".

Le reazioni

Sulla vicenda è intervenuta anche il Südtiroler Volkspartei, il partito politico che rappresenta e tutela gli interessi delle minoranze di lingua tedesca e ladina della provincia autonoma di Bolzano in Italia. "Quello di Fedez è un accostamento di rara stupidità e offensivo per l’intera minoranza di lingua tedesca in Italia”, hanno scritto in una nota i parlamentari di Svp Julia Unterberger e Manfred Schullian. “Pur di avere un po’ di visibilità in vista dei prossimi concerti - recita ancora il comunicato - si riesumano volgarità da retrobotteghe delle peggiori taverne. Mica può esistere un cittadino italiano, figuriamoci un campione, di lingua e cultura tedesca”. E infine: “Per le menti semplici la diversità è sempre un problema”. Non resta che attendere la replica del cantante. O forse l’ennesimo dissing.