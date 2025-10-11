Fedez a valanga su Travaglio e Saviano: "Ipocriti e opportunisti". Le giravolte su Israele

Foto: Instagram Pulp podcast

Fedez mette nel mirino Marco Travaglioe Roberto Saviano. Il motivo? L'"ipocrisia" e le "giravolte" su Israele e questione palestinese. "Ci sono delle cose che a me fanno ribollire il sangue. Parlo di personaggi che se si fossero svegliati un decennio fa probabilmente avrebbero potuto aiutare la causa. La mia sensazione è che personaggi come Marco Travaglio e anche Roberto Saviano, che è un amico che stimo, si siano svegliati oggi solo per un tema di opportunità e di opportunismo. E a corredo di questa tesi vi portiamo delle cose di cui non si è mai parlato e di cui nessuno parla", afferma il rapper nel suo podcast Pulp.

Il direttore del Fatto quotidiano, afferma Federico Lucia, "nel 2009 scrive che Israele non sta attaccando i civili palestinesi. E a me fa ribollire il sangue questa cosa perché da un giornalista che chiede conto di fatti legati al passato e azioni di tutta la classe politica e dirigente di questo paese", che "fa le pulci e la morale", non è possibile che "non renda conto di quello che ha scritto". Insomma, "una decade fa Marco Travaglio sosteneva lo stato di Israele e addirittura accusava Berlusconi di sostenere troppo poco Israele. Chiede conto a mezza classe politica, mezza classe dirigente di questo paese rispetto alle asserzioni passate e oggi non rende conto di una schifezza di questo tipo?".

E Saviano? Fedez riporta la risposta di Vittorio Arrigoni, giornalista e attivista ucciso in Palestina, allo scrittore di Gomorra che aveva partecipato a una manifestazione pro-Israele. "Arrigoni fa vedere i segni delle cicatrici, delle torture subite, invita Roberto Saviano a venire in Palestina. Roberto Saviano per anni ha fatto finta, tutt'oggi fa finta di non sapere chi sia Vittorio Arrigoni". Per Fedez siamo di fronte a "mera retorica opportunista".