Hannoun, l'intervista all'ex ambasciatore israeliano: “Perché un sostenitore di Hamas è ancora libero?”

Foto: Lapresse

Giulia Sorrentino 20 ottobre 2025 a

a

a

«Non capisco come un simile sostenitore del terrorismo possa circolare liberamente in Italia». Sono queste le parole dell’ex ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar, che commenta le parole del giordano al centro della nostra inchiesta, Mohammad Hannoun, che non ha mai nascosto la sua simpatia per Hamas.

Hannoun ha detto dalla manifestazione di Milano che è giusto uccidere chiunque collabori con Israele. Ora i politici del centrodestra ne chiedono l’espulsione, la sinistra tace...

«Non capisco come un simile sostenitore del terrorismo possa circolare liberamente in Italia e le autorità non lo mettano al bando. Quest'uomo sta provocando violente rivolte e instillando paura nella società italiana, soprattutto nella comunità ebraica. Non ci riguarda in Israele, ma è principalmente un problema per la società italiana. Se non lo arrestano, le rivolte e la violenza nelle strade delle città italiane continueranno e voi lo avete raccontato con coraggio in un’inchiesta durata mesi. Sarebbe il caso che le autorità vi ascoltassero».

Dall'inchiesta de Il Tempo alle frasi choc di Milano. “Cacciate Hannoun dall'Italia”

Sabato abbiamo anche svelato che sulla Flotilla c’erano 2 ex terroristi dell’Eta. Come è stata recepita la notizia in Israele?

«Il Ministero della Diaspora ha pubblicato un rapporto completo sui legami tra la Flotilla e i terroristi internazionali. È chiaro agli israeliani che questa non ha lo scopo di aiutare gli abitanti di Gaza, ma di aiutare Hamas, che li schiavizza. C'erano terroristi, ma anche i politici che vi erano a bordo sono sostenitori del terrorismo, interessati non alla pace ma alla destabilizzazione del Medio Oriente. Negli ultimi giorni, dopo il cessate il fuoco, Hamas ha compiuto esecuzioni di massa di abitanti di Gaza, e il mondo tace. L'ipocrisia è impressionante: solo agli ebrei è proibito uccidere terroristi arabi, ma agli arabi è permesso uccidere arabi quanto vogliono, e il mondo non manifesta per le vittime».

Quale il pensiero di Israele sul contrasto al fondamentalismo islamico messo in atto dall’Italia?

«In linea di principio, i Fratelli Musulmani sono stati messi fuori legge e sono definiti un'organizzazione terroristica in molti paesi arabi (tranne il Qatar, che li finanzia). Per qualche ragione, i paesi europei trattano questa organizzazione violenta e antisemita con clemenza. Vale la pena sapere che storicamente gli ebrei sono sempre stati la cartina di tornasole della violenza nei paesi in cui hanno vissuto. Cristiani e progressisti saranno i prossimi a essere colpiti. I Fratelli Musulmani sfruttano la società occidentale liberale per danneggiare valori come la libertà di parola, la libertà di religione e i diritti LGBT, e altro ancora. Gli italiani devono sapere che la violenza dei Fratelli Musulmani si diffonderà in tutta la società e danneggerà il delicato tessuto sociale italiano. Il governo italiano dovrebbe promuovere una legislazione che metta fuori legge il fondamentalismo islamico, punendo tutti i suoi rappresentanti, perché solo così l’Occidente si potrà salvare dalla più grande minaccia che c’è».

Israele cede alle pressioni Usa e riapre i valichi. Riparte la tregua a Gaza

⁠⁠Sotto attacco c’è anche Donald Trump… La tregua è a rischio?

«Il cessate il fuoco dipende da Hamas. Questa organizzazione terroristica omicida deve rispettare i termini dell'accordo: restituire i corpi rimanenti dei caduti israeliani e disarmare. Israele non resterà a guardare con le mani in mano le provocazioni di questi assassini. Ci stanno mettendo alla prova. I giorni in cui Israele era inconsapevole di tali atti sono finiti. Qualsiasi violazione dell'accordo incontrerà una severa risposta da parte di Israele. Notiamo il silenzio del mondo di fronte alle esecuzioni di massa a Gaza. Vale la pena ricordare a coloro che hanno dimenticato che Hamas è un'organizzazione neonazista la cui unica ragione di esistere nel mondo è la distruzione di Israele e l'assassinio degli ebrei. Lo Stato di Israele ha imparato la lezione e non permetterà a questi mostri di farci del male di nuovo. A questo proposito, Israele ha il solido sostegno dell'amministrazione Trump. Rispettare i termini dell'accordo è anche responsabilità degli americani (e dei paesi arabi moderati), e in questa materia si stanno coordinando con Israele».

Pensa che l’occidente non abbia compreso il pericolo della fratellanza musulmana?

«L'Occidente è stanco delle guerre, almeno di alcune, e quindi si sta arrendendo e sta permettendo all'Islam estremista di conquistarlo. Si convince che questi siano problemi del Medio Oriente e spesso incolpa Israele. Il vecchio antisemitismo si nasconde sotto l'anti-israelismo o l'antisionismo. Cos'è il sionismo? È un movimento politico concepito per realizzare il sogno storico del ritorno del popolo d'Israele nella sua antica terra, secondo la visione dei profeti d'Israele nella Bibbia. Chiunque si opponga a questo è un antisemita. La verità è che Israele è in prima linea nella difesa dell'Occidente e della civiltà giudaico-cristiana. Non è un caso che i nemici dell'Occidente attacchino Israele per primi. Sanno ciò che alcuni leader europei e occidentali si rifiutano di riconoscere. I Fratelli Musulmani rappresentano una sfida per qualsiasi Paese che desideri la vita. Non si deve permettere loro di minare la stabilità sociale e politica, e quindi devono essere messi fuori legge. È ora che l'Occidente si svegli».