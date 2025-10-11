Farwest, ma quali "cani sciolti". Cerno: cosa si muove dietro ai violenti ProPal

Foto: Farwest

“Quelli che vogliono fare i palestinesi in Italia, credendo di essere studenti liberi, non sono 'cani sciolti', ma persone cadute nella propaganda di Hamas”. Lo ha detto Tommaso Cerno intervenendo a Far West, il programma di Rai 3 condotto dal giornalista Salvo Sottile. “Da 15 anni, Hamas sta costruendo in Europa le condizioni per diffondere l’islamismo radicale attraverso strutture ben precise. - ha continuato il direttore de Il Tempo - Alla fine, di tutto questo resterà la felicità dei palestinesi che festeggiano in piazza e l’islamismo che riprenderà il suo ruolo in Italia”.

Cosa ha detto Cerno sugli scontri del 7 ottobre

Durante la puntata di ieri sera è stato trasmesso un servizio sugli scontri che si sono verificati martedì 7 scorso a Bologna, in occasione di una manifestazione organizzata dai collettivi studenteschi Pro Pal. Alcuni hanno inneggiato al 7 ottobre, definendolo un “atto di resistenza” da parte di Hamas. “Questo rappresentano inconsciamente questi pseudo studenti. - ha detto Cerno commentando le immagini - Ricordiamoci che viviamo in un paese dove abbiamo fischiato degli ebrei presi in ostaggio e riso di loro in un teatro, mentre un sindaco dava una onorificenza della Repubblica italiana a una sedicente esperta di Palestina”, è il riferimento a Francesca Albanese.

“Gli orrori di Gaza dipendono da Hamas”

Il direttore de Il Tempo ha parlato anche dell’accordo di pace tra Israele e Hamas, sottolineando il ruolo decisivo di Trump nella trattativa. Tuttavia ha precisato che non si tratta di una soluzione ottimale “perché non prevede la fine di Hamas, ma il disarmo”. “Quando i palestinesi avranno un’autorità di rappresentanza, che non è fatta da terroristi, riprenderemo anche il percorso di pace”, ha aggiunto. Riguardo agli orrori perpetrati nella Striscia di Gaza, Cerno ha spiegato “che dipendono dal regime di Hamas”. E infine: “Settantamila morti in 19 anni di regime andavano fatti finire e ci è riuscito solo Donald Trump”.