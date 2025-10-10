Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Otto e mezzo, Massimo Cacciari spiazza Lilli Gruber: "A Gaza passo essenziale"

Esplora:
Foto:  La7
Sullo stesso argomento:

Pina Sereni
  • a
  • a
  • a

Che si sia messo a termine ai massacri è un'ottima notizia per tutti, quindi è un passo essenziale". Massimo Cacciari, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo venerdì 10 ottobre, afronta il tema della pace a Gaza dopo l'accordo tra Israele e Hamas sulla spinta del presidente americano Donald Trump. "Il cessato di fuoco è un passo essenziale", ha detto il filosofo che tuttavia ha osservato: " Pace è una parola che ha un significato, almeno dovrebbe averlo, ma è evidente che ormai sotto tante nostre parole, democrazia, libertà, pace, si è aperto un vuoto totale. Significano sempre meno".

 

L'ex sindaco di Venezia ha spiegato che "pace vuol dire patto, un patto tra due contendenti che indicano una soluzione possibile del loro conflitto. È augurabile che questo cessate di fuoco produca un patto che al momento semplicemente non esiste". Insomma, i punti da chiarire sono tanti. Cacciari afferma che rimane il nodo dello Stato palestinese, e di capire "quale sarà la sistemazione di questo conflitto? Quale sarà la collocazione di due milioni e mezzo di palestinesi?". Insomma, un "patto vuol dire la sistemazione di un conflitto. Qual è la sistemazione di questo conflitto? Questo è il punto fondamentale", conclude Cacciari che tuttavia ribadisce: "Il cessate il fuoco è comunque il primo passo. È un'ottima notizia".

Dai blog