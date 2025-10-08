Massimo Lovati scarica su Corona: "Quando mi ha intervistato ero ubriaco"

Foto: LaPresse

Rosa Scognamiglio 08 ottobre 2025

Non c’è pace per Massimo Lovati. Nelle ultime ore, l’avvocato di Andrea Sempio è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica per alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni di “Falsissimo”, il podcast di Fabrizio Corona. Al punto che il Consiglio Distrettuale di Disciplina dell’ordine degli avvocati di Milano ha deciso di intervenire, annunciando di aver aperto un’istruttoria per valutare eventuali illeciti disciplinari da parte del collega.

“Corona mi ha tradito, avevo bevuto”

Lovati è tornato a parlare in tv per fornire la propria versione in merito all'intervista con l’ex re dei paparazzi. “Corona è venuto lunedì, molto tardi, e mi ha proposto di fare un serial, un film. Mi ha detto: "Tu sei Gerry La Rana, perché hai questa pronuncia con la "r" arrotata e sembri un personaggio dei cartoni animati". Mi dice di parlare a ruota libera, intanto mi versa da bere. L’importante, mi dice, è che io intermezzi tutto con volgarità, che poi lui avrebbe tagliato”, ha spiegato il legale a Ore 14, il programma di Rai 2 condotto dal giornalista Milo Infante. “Mi ha tradito”, ha detto riferendosi a Corona, sostenendo che quest’ultimo avrebbe diffuso il video con “altre finalità” rispetto alle premesse iniziali. Infine Lovati ha rivelato di essere stato “ubriaco” durante la registrazione: “Non so cosa ho detto, a furia di bere”.

Le dichiarazioni su Yara e l’iniziativa dell’ordine degli avvocati

Durante la puntata di "Falsissimo", il difensore di Andrea Sempio si è espresso, tra l’altro, sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, criticando la strategia adottata dalla difesa dell’ex muratore di Mapello. “Gli dicevo ‘io, Bossetti, sono l’amante di Yara Gambirasio. Ecco perché c’è il mio Dna. Condannatemi per violenza sessuale con minorenne consenziente, non per omicidio, io non l'ho uccisa’. Basta, vincevi il processo”, ha dichiarato il legale ai microfoni del podcast di Corona. Come apprende La Presse da fonti qualificate, il Consiglio Distrettuale di Disciplina dell’ordine degli avvocati di Milano, il cui l'organismo collegiale è competente anche per il Foro di Pavia (dove esercita Lovati) ha aperto un’istruttoria, sulla base della trasmissione di alcuni esposti, per valutare la correttezza professionale e disciplinare del collega.

“Mi difendo da solo”

Ma i guai per Lovati non sono finiti. Come anticipato, la Procura di Milano avrebbe notificato al legale l’avviso di chiusura delle indagini in cui il professionista 73enne risponde del reato di diffamazione nei confronti dell’ex difesa di Alberto Stasi, ovvero lo studio legale Giarda. Lovati era stato querelato in quanto, lo scorso 3 marzo, aveva dichiarato che l'indagine del 2017 sul delitto di Garlasco "è frutto di una macchinazione della difesa Giarda". Ha fatto sapere all’Ansa che si “difenderà da solo” nel caso in cui la vicenda avesse eventuali risvolti processuali.