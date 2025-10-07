E' Sempre Cartabianca, minacce in diretta al cameraman: "Spegni la telecamera"

Foto: Mediaset

Durante la manifestazione per il 7 ottobre andata in scena a Bologna ci sono stati momenti di tensione anche per gli operatori dell'informazione. Mentre andava in onda la puntata di E' Sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer un cameraman della trasmissione è stato minacciato.

All'operatore i manifestanti hanno chiesto di spegnere la telecamera per non essere ripresi in volto. Dopo qualche attimo di tensione, giornalista di E' Sempre Cartabianca e operatore si sono allontanati tra la folla e si sono rifugiati nei vicoli del centro di Bologna.