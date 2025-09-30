È sempre Cartabianca, Corona spiazza Berlinguer: "Flotilla? Tornino indietro"

Foto: È sempre Cartabianca

Torna il consueto duetto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona a È sempre Cartabianca, il programma in onda martedì 30 settembre su Rete 4. Si parla della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza con la Marina di Israele che minaccia di bloccarli. Lo scrittrice-alpinista definisce gli attivisti ProPal protagonisti di una "lotta partigiana incruenta" ma spera che si fermino. "Mi preoccupa la cocciutaggine di questi ragazzi che vogliono andare avanti. E gli accorgimenti che sono stati dati loro, anche dal Presidente della Repubblica, cioè arrivati lì consegnate gli aiuti... Devono capire che lì c'è una guerra spietata e Netanyahu non sta lì a vedere se sono ragazzi o se hanno la missione nobile. Se oltrepassi non si sa come va a finire".

Non solo. Corona arriva a dire che gli attivisti della Flotilla "sono un boccone prelibato", Israele - ipotizza Corona - potrebbe "catturarli, sequestrarli e richiedere anche forme di riscatto di ogni genere". "Io la vedo molto brutta, sono ancora in tempo a retrocedere, a fermarsi, se tornassero indietro non rischierebbero di invalidare questo progetto con cui è nata" l'iniziativa, afferma Corona.

Berlinguer fa notare che gli attivisti vogliono andare avanti "proprio perché vogliono evidenziare come la comunità internazionale non abbia fatto niente rispetto a quanto poteva intervenire su Israele". "Il loro obiettivo è stato anche raggiunto, ne parla tutto il mondo, sono lì a poche miglia, però devono stare attenti", ribatte Corona, "ho molto timore".