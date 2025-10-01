Meteo, Sottocorona avverte: ecco il maltempo forte. La sorpresa sulla durata

Foto: La7

Pina Sereni 01 ottobre 2025 a

a

a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus fa un quadro delle previsioni meteo dei prossimi giorni e di questo inizio di ottobre, che parte col brutto tempo: “Ieri sembrava di nuvole ce n’erano abbastanza poche. Poi, questa mattina troviamo, ma lì non c'era scampo, una zona molto bianca che sta prendendo basso Tirreno e Sicilia, che era quella partita da Barcellona, che ha attraversato mezzo Mediterraneo ed è arrivata qui senza battere ciglio, senza perdere intensità. Si presentano le nuvole da est, già qualche nuvola più intensa sullo Ionio, insomma tutto converge verso questa giornata di maltempo forte. Il maltempo, con la presenza di numerosi fulmini, si concentra su versante adriatico e sud”.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 1 ottobre

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, mercoledì 1 ottobre, non lascia dubbi. Fenomeni intensi sul basso Tirreno, Sicilia, versante ionico, versante adriatico, poi qualcosa si presenta anche fra Lazio e parte della Campania anche sul versante tirrenico, però i fenomeni più intensi sono a est e a sud. Al nord qualche pioggia c'è, al massimo sono precipitazioni moderate. Nella giornata di domani, giovedì 2 ottobre, c’è un'attenuazione sicuramente al nord e al centro, resta qualche pioggia al più moderata, ma ci sono anche già delle belle schiarite. Al sud, versante ionico, non è lo stesso maltempo di oggi, si attenua, però ancora ci sono zone di maltempo, però si sta allontanando questa bassa pressione che è quella che provoca tutto questo, si sta allontanando verso est. Nella giornata di venerdì 3 ottobre rimane qualche incertezza, qualche debole pioggia, ma insomma nel complesso situazione molto più tranquilla”.

Altro terremoto, Sempio mollato da Garofano: "Divergenze sulla difesa"

Sottocorona si concentra infine sulle temperature di oggi: “Soprattutto sul versante adriatico ci sono dei cali, ma quello che interessa è la tendenza per domani, che temperature massime troveremo rispetto a oggi. Al nord forse stazionarie o forse anche qualche leggerissimo aumento, centro e sud 3-4 gradi, almeno, di meno rispetto a oggi”.