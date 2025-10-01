Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 1 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 1 ottobre 2025

Ariete

Luna ancora crescente in Capricorno fino alla sera punta i suoi raggi verso l’obiettivo che vi siete prefissi e vi invita a difendere la vostra posizione dai rivali che cercano di insidiarla. Certo i concorrenti ci sono, ma forse voi tendete a vedere nemici dappertutto, figli, coniuge, soci, parenti anziani, quando vi prende così non ne salvate nessuno… Cercate di essere un po’ più morbidi in amore, la passione è importante e non vi manca, ma occorre anche qualche gesto romantico.

Toro

Ottobre nasce con Luna crescente in Capricorno che manda i suoi raggi d’argento nel punto più dolce del vostro cielo, dove si trova già Venere… è la promessa di una bella giornata d’amore, piena e appagante, tenetevi stretti stretti e chi vi vuole male si rassegni. L’unico vero fastidio resta Marte, che vi stanca moltissimo, cercate di non fare sempre tardi al lavoro, in questi giorni siete presi da una strana frenesia di concludere tutto subito, costi quel che costi.

Gemelli

La notte vi porta sogni strani, un po’ inquieti… In questo periodo la vostra mente così vivace fa gli straordinari, pensate troppo e vi portate a letto ragionamenti e pensieri vari. Sarebbe meglio staccare più che rimuginare, se partite con le idee confuse, alla fine rischiate di averle ancora più confuse. L’amore a volte è più semplice di quel che credete, cercate di viverlo con leggerezza, certi problemi si risolvono più facilmente con una risata. Avanti nel lavoro con determinazione.

Cancro

La vostra Luna è ancora oggi in Capricorno, influsso che riporta ancora una volta l’attenzione sul matrimonio, i progetti che avete fatto insieme, le scelte da fare a proposito dei figli, che per i genitori Cancro sono molto importanti e, se non condivise, possono provocare dissidi fra i coniugi. Cercate di trovare un accordo, altrimenti saranno i ragazzi a rimetterci. Per fortuna l’amore è pieno, appagante, passionale; se gli affari stentano a decollare, non fatene un dramma.

Leone

Oggi questa Luna ancora in Capricorno sino al pomeriggio è molto attiva, volete ottenere risultati, raggiungere traguardi nella professione, dunque muovetevi e affrontate rivali e concorrenti a viso aperto. È giusto così, del resto in questo periodo il campo pratico è forte, potete concludere molto e guadagnare altrettanto, fissate appuntamenti e consulenze, firmate accordi e contratti. Siete un po’ possessivi, dovreste controllare la gelosia, non fa bene all’amore…

Vergine

Luna ancora in Capricorno sino a sera movimenta la vita di relazione, con Venere nel segno attirate simpatie, apprezzamenti e pensieri romantici. Siete pronti a un nuovo amore o a fare un passo avanti con la persona che avete accanto? Sole e Mercurio nel campo pratico/finanze vi danno la sicurezza sufficiente per mettere su casa e andare a convivere, sposarvi, pensare a un erede. Magari non subito, ma neanche chissà quando… se lo volete davvero, lo farete.

Bilancia

Luna ancora in Capricorno sino al pomeriggio tocca nodi cruciali, che vi mettono a confronto con voi stessi, fissano i nuovi obiettivi di crescita personale. Così il cielo vi chiede una prova di maturità emotiva, suggerisce di essere più concreti e razionali nei rapporti con i familiari, di badare al sodo, di non mescolare problemi pratici e sentimenti – per voi è difficile, lo sappiamo, ma ci dovete riuscire. Uscite la sera con il vostro amore, Luna in Acquario è deliziosa.

Scorpione

La vostra sfera emotiva, già di per sé così intensa e complicata, viene resa ancora più intensa da questa Luna ancora in Capricorno, bella ma stravagante e contraddittoria. Nei rapporti personali non dovete perdere l’ancoraggio ai fatti, quel che conta è come si comportano le persone, non solo quello che sentono e che avvertite nitidamente con il vostro intuito… Un incontro d’amicizia o d’amore è possibile in giornata, non dovete essere diffidenti con le persone nuove.

Sagittario

Luna in Capricorno vi fa diventare un po’ troppo emotivi riguardo al denaro, futuro, prospettive. Ma di cosa avete paura? Non lo sapete nemmeno voi… occupatevi piuttosto del vostro amore, che rischiate di trascurare, presi come siete da cento impegni e mille interessi. I nuovi incontri sono simpatici e divertenti, vi fanno sentire giovani e dinamici, ma è importante anche approfondire le relazioni, affrontare vecchi e nuovi problemi insieme. In serata Luna migliora.

Capricorno

Luna ancora nel vostro segno per tutto il pomeriggio vi rende insolitamente sensibili ed emotivi, riuscite a cogliere con relativa facilità le motivazioni delle persone a cui tenete di più, familiari, coniuge, amici cari. Così nasce dentro di voi un conflitto fra i vostri desideri e quelli degli altri, che non riuscite a conciliare. Calma. Voi sapete benissimo come si scalano le montagne, un passo alla volta… il mondo è bello e vario, voi siete sexy e appassionati, avventure in vista.

Acquario

Non è in sintonia con la vostra natura l’atteggiamento rinunciatario che avete adottato ultimamente. Luna in Capricorno alle vostre spalle porta pensieri scuri, è vero, ma siete perfettamente in grado di reagire, anche con i familiari e i concorrenti più ostici. Tenete però a bada il vostro temperamento idealista, a volte gli ostacoli vanno aggirati. L’amore è un mistero che non potete spiegare con la mente, lasciate spazio al cuore. In serata Luna viene a trovarvi.

Pesci

Luna ancora in Capricorno nel settore delle amicizie vi mette un po’ di fretta, va bene ponderare le scelte – Plutone in Acquario alle vostre spalle vi rende inquieti ed esitanti – ma ora dovreste prendere una decisione e muovervi. Non dovete più aver paura dell’estraneo, di persone e culture lontane dalla vostra, il mondo è grande, il mondo è bello! Anche in amore è possibile un nuovo incontro importante, Marte vi fa sexy… andate! In serata, Luna in Acquario porta sogni ispirati.