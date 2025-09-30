Meteo, maltempo marcato e diminuzione delle temperature. Sottocorona e il tempo dell'autunno

Foto: La7

Tommaso Manni 30 settembre 2025 a

Che tempo farà nel passaggio dal mese di settembre a quello di ottobre? Un quadro approfondito del meteo arriva da Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fornisce le proprie previsioni del tempo nel quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Nella giornata di oggi, martedì 30 settembre, qualche pioggia c'è, ci sono molte piogge, in prevalenza sono piogge deboli, quindi c'è una copertura del cielo sicuramente, piogge deboli piuttosto frequenti. Su molte zone del nord c’è qualche fenomeno piuttosto forte, con oltre i 30-50 mm nelle 24 ore. Questi fenomeni sono presenti anche al centro, sulle zone interne, sull'Appennino, ma sono piuttosto isolati, lo stesso vale anche per l'Appennino meridionale, quindi è una giornata in cui il maltempo non diventa intenso però comincia a farsi sentire nella seconda parte della giornata. Poi c'è la giornata di domani, mercoledì 1 ottobre, che è sicuramente la peggiore perché troviamo fenomeni localmente intensi su buona parte del nord, nord-ovest soprattutto, non il nord-est, e poi sull'Emilia Romagna, tutto il versante adriatico fino proprio alla Puglia, poi tutto il versante ionico ha delle zone in cui si arriva a 80-100 mm di pioggia, maltempo molto forte, lo stesso vale per l'Appennino, meno per il versante tirrenico anche se su molte zone del Lazio ci saranno precipitazioni consistenti. Molte si trovano sul mare, insomma c'è una zona di maltempo marcato. Perché il versante adriatico? Perché si forma una zona di bassa pressione, la rotazione anti-oraria dei venti fa sì che questi arrivino da est e quindi colpiscono maggiormente come fenomeni la parte adriatica, quella tirrenica resta relativamente protetta. Si arriva alla giornata di giovedì 2 ottobre con decisa attenuazione dei fenomeni al nord, resta qualche pioggia debole, anche al centro c'è un miglioramento, ma sul versante adriatico ci sono ancora piogge moderate, non sono più forti come la giornata di domani, ma sicuramente sono moderate e restano quelle molto forti sullo Ionio, quindi a prendere la Puglia, parte della Basilicata, della Calabria e un poco anche la Sicilia. Però il tutto va un po' a diminuire, sicuramente sul versante ionico del sud saranno 48 ore impegnative dal punto di vista delle precipitazioni”.

Sottocorona si concentra poi sulla situazione delle temperature massime di oggi: “Più o meno come ieri non hanno grandi variazioni i valori medi, non sono molto alti ovviamente, ma ormai siamo alle soglie di ottobre. Quel cambiamento del tempo di domani porta una bella differenza, perché la tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore è, a parte il nord-est, in discreta diminuzione. In pianura almeno 4 gradi in meno dobbiamo metterli in conto”.