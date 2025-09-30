Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 30 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 30 settembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 30 settembre 2025

Ariete

Il primo quarto di Luna oggi vi spinge a fare chiarezza, a confrontarvi con gli altri su programmi e intenzioni. Il cielo non è lineare, anzi piuttosto contrastato e voi siete un fiume in piena, impulsivi anche con persone con le quali sarebbe meglio controllarsi un po’, per non creare incomprensioni e malintesi, sul lavoro o con gli affetti. Il consiglio per evitare antipatici confronti è di accettare le sfide con equilibrio.

Toro

Una provvidenziale flessibilitá vi metterá al riparo dalle piccole difficoltá della giornata, Marte non è proprio uno zuccherino, ma avete gli strumenti e le capacitá per neutralizzarlo e altre stelle vi proteggono dall’inquietudine, sul lavoro e non solo. In famiglia vince la dolcezza e anche la complicitá. Le spese sono tante, voi peró riuscite a bilanciare. Piacevole serata con gli amici.

Gemelli

Dispersivi, oggi i pensieri si susseguono e vi distraggono, non riuscite a trovare il ritmo giusto per ingranare la giornata. Ma non manca il buonumore che vi aiuterá ad affrontare le cose con leggerezza e sufficiente prontezza. Sul lavoro, se avete dubbi o perplessitá, confrontatevi con persone di fiducia, quel caro amico che ha sempre una risposta per tutto. Ancoratevi alle vostre mutevoli certezze.

Cancro

In modo curioso arrivano soluzioni per una questione di lavoro rimasta in sospeso e questo per fortuna riporta l’armonia anche in altri settori, nonostante una Luna stressante. Non pensate solo al lavoro, peró. Trovate il tempo per stare con il vostro amore, e se ancora non c’è, la situazione astrale fa pensare che presto potreste incontrare qualcuno che vi fará battere il cuore.

Leone

Non tutto è facile, ma riuscite a cambiare e trovare nuove strategie, al passo con le situazioni celesti, quando si ingarbugliano un po’. E questo successo si riflette su tutto, a cominciare dal vostro stato d’animo e dai rapporti personali che si distendono, ma anche l’aspetto economico sembra ricevere nuovi stimoli positivi. Un po’ di esercizio fisico all’aria aperta vi fará bene per allentare la pressione.

Vergine

Un primo quarto di Luna carico d’amore, siete pieni di idee e progetti per voi due. Anche per chi è solo potrebbe arrivare un incontro entusiasmante. E quando il cuore e felice tutto il resto procede con più scioltezza e soddisfazione. Riuscite a semplificare il lavoro di tutti i giorni con soluzioni creative. Avete buone intuizioni che risulteranno utili non solo sul piano pratico. Amicizie.

Bilancia

Il cielo vi è amico e protegge i vostri obiettivi. Siete un po’ stanchi per i troppi impegni sia sul piano personale che lavorativo, professionale. Dovreste prendervi qualche giorno di riposo, cominciate a pensarci e a organizzarvi, un piccolo viaggio, andate a trovare qualche amico che vive altrove, insomma cambiare aria anche per poco potrebbe farvi bene e al ritorno tutto sará piu facile.

Scorpione

Avete comprato o venduto una casa? Oppure state pensando di farlo? Il momento è buono, ma seguite tutto con attenzione. Anche il lavoro scorre bene ma serve curare ogni aspetto. Un giorno piacevole e divertente per il vostro amore, lasciatevi andare. Qualcuno ha bisogno di voi, un amico o un parente, non tiratevi indietro, la vostra presenza a volte è preziosa. Affetti.

Sagittario

Un primo quarto di Luna che potrebbe portare un buon affare. Prendono consistenza dei progetti a cui tenete, sui quali avete lavorato molto. Siete particolarmente lucidi e determinati e forse riuscirete a sistemare quei malintesi in famiglia, che non dipendono da voi, ma in qualche modo siete coinvolti, vostro malgrado. Potreste aiutare a ritrovare il dialogo perduto. Vi farebbe piacere.

Capricorno

Dolce risveglio, vi rendete conto dell’importanza dei vostri affetti piu vicini e sentite un tenero trasposto per la famiglia, per la persona del cuore. Primo quarto amorevole. Non siete di molte parole, ma i vostri gesti possono essere carichi di sentimento e affetto. In questi momenti vi rendete conto che il vostro equilibrio e la luce interiore dipendono proprio dall’intensitá e dalla veritá dei sentimenti.

Acquario

E’ iniziata da un po’di tempo una lenta e profonda trasformazione. Non sempre ve ne rendete conto, ma state cambiando e stanno cambiando le cose attorno a voi. Quell’amore arriverá per chi lo sta aspettando e anche nell’ambito professionale ci saranno mutamenti interessanti, in certi casi necessari. Insomma le stelle stanno lavorando per i vostri sogni. E voi preparate il terreno...

Pesci

Serve anche a voi un po’ di chiarezza per raggiungere i risultati desiderati. Primo quarto amorevole vi spinge a cercare la chiave giusta sia nel lavoro che nei sentimenti e probabilmente favorirá un incontro importante. Siete molto sensibili ed empatici e cercate di risolvere i problemi di chi avete vicino, lasciate fare al vostro intuito e saprete come comportarvi oggi con quella persona che vi suscita tanta tenerezza.