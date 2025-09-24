Droni contro la Flotilla, Bonelli alle grandi manovre: "Mandiamo le navi da guerra"

Foto: La7

Inviare le navi da guerra della Marina militare italiana ad abbattere i droni che minacciano la spedizione della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza. È la richiesta al governo di Angelo Bonelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Il co-leader di Avs chiede all'Italia di "convocare l'ambasciatore di Israele a Roma", ribadisce nella puntata di mercoledì 24 settembre de L'aria che tira, su La7.

Non solo. Il verde chiede di proteggere i membri della flottiglia, tra cui ci sono anche alcuni esponenti di Avs. "Dobbiamo inviare la Marina a scortare le navi della Flotilla?", chiede Francesco Giubilei, ospite anche lui di David Parenzo. "C'è un trattato che impegna l'Italia a intervenire sugli atti di pirateria. Quelle sono imbarcazioni italiane", e l'attacco dei dori è avvenuto è avvenuto "in acque internazionali - risponde Bonelli - Se io fossi ministro della Difesa manderei le mie navi a buttare giù quei droni. Perché si trovano in acqua internazionale. Quelle navi che sono state attaccate nelle nostre imbarcazioni sono navi come se fossero territorio nazionale".

Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella, chiede allora se per Bonelli dovremmo scortare la Flotilla anche in acque territoriali straniere. "Il nodo della questione è che si sta evidenziando che è impossibile aprire un canale umanitario, un corridoio umanitario", dice il portavoce verde affermando tuttavia che "non si deve arrivare a nessun scontro militare".