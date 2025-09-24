Retromarcia in Tesla a Hammamet

Foto: Il Tempo

Tommaso Cerno 24 settembre 2025

a

a

Ad Hammamet non ci arriveranno con un rombo di motore, a portare i garofani sulla tomba di Craxi adesso che sono loro i sostenitori dell’immunità e dei privilegi di quella che chiamavano casta politica. Perché da quando i Fratoiannez viaggiano in Tesla si muovono silenziosi fra le contraddizioni del nostro tempo. Prima contraddizione: accusano la destra di cambiare la giustizia per sfuggire ai giudizi e alle accuse e poi usano l’immunità parlamentare per salvare la poltrona a Ilaria Salis.

CASTA VIVA - Ecco l'inciucio che salva Ilaria Salis dal processo. Almeno per ora

Anzi inventano l’iper immunità, un salvacondotto per fuggire da un processo già in corso. Non cioè per i reati contestati durante il mandato a Bruxelles ma per quelli precedenti. Roba da far rabbrividire perfino Davigo e Di Pietro. Ma d’altra parte cosa ci si aspetta da una sinistra che chiama pacifisti quei teppisti che hanno messo a ferro e fuoco la stazione di Milano fingendo di occuparsi dei bambini di Gaza. O da gente che caccia dal Pride i gay israeliani e poi si imbarca su una Flotilla omofoba che difende le donne schiave e regimi che ammazzano i gay.