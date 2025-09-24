Flotilla denuncia un altro attacco. La parlamentare Avs: "Bombe sonore e gas urticanti"

Foto: Instagram Global Sumud Flotilla

Gianni Di Capua 24 settembre 2025 a

La Global Sumud Flotilla ha denunciato "esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazioni" ad alcune sue navi in navigazione in acque internazionali vicino a Creta, in Grecia. Diverse barche della flotta umanitaria hanno segnalato "esplosioni mirate e oggetti non identificati lanciati sulle imbarcazioni e nelle loro vicinanze, causando danni significativi e ostruzioni diffuse nelle comunicazioni". In un post sui social gli organizzatori hanno riferito di "almeno 13 esplosioni" che "sono state udite su e intorno a diverse imbarcazioni della flottiglia, con diffuse interruzioni delle comunicazioni". "Nelle ultime 24 ore, più di 15 droni a bassa quota si sono sospesi sopra l'imbarcazione Alma, apparendo circa ogni 10 minuti", si legge nel post, "i partecipanti alla flottiglia hanno segnalato oggetti lanciati su almeno 10 imbarcazioni da droni o aerei, causando danni. Non sono state segnalate vittime. L'entità del danno sarà valutata appieno alla luce del giorno".

"I mezzi utilizzati da Israele e dai suoi alleati per prolungare gli orrori della fame e del genocidio a Gaza sono disgustosi. Ma la nostra determinazione è più forte che mai. Queste tattiche non ci distoglieranno dalla nostra missione di portare aiuti a Gaza e rompere l'assedio illegale. Ogni tentativo di intimidirci non fa che rafforzare il nostro impegno", commenta la Global Sumud Flotilla. A essere prese di mira sarebbero state le imbarcazioni in coda alla spedizione, fra cui anche la Otaria su cui viaggiano i parlamentari Benedetta Scuderi di Avs e Marco Croatti dei 5s. Un'esplosione sarebbe avvenuta vicino alla Karma, la barca di Arci su cui viaggiano i deputati Pd Annalisa Corrado, Arturo Scotto e il consigliere regionale Paolo Romano.

"A partire dall'una e fino alle quattro del mattino abbiamo ricevuto attacchi costanti, prima con materiale urticante e poi con bombe sonore, ossia esplosioni che possono anche fare danni materiali. La nostra imbarcazione ne ha ricevute tre e una ha colpito l'albero, rompendo la vela principale. Eravamo in acque internazionali, ci potevamo fare anche molto male se ci fossimo trovate fisicamente nel punto in cui questi dispositivi sono caduti. Fortunatamente al momento stiamo tutti e tutte bene", commenta l'eurodeputata Benedetta Scuderi da una delle barche della Global Sumud Flotilla.