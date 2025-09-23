Tg4, Cerno sbugiarda la violenza ProPal: "Che aiuto danno ai bambini di Gaza?"

Marco Zonetti 23 settembre 2025 a

Interpellato al Tg4 dalla conduttrice Stefania Cavallaro, riguardo ai tafferugli scoppiati a Milano durante la manifestazione pro Gaza del 22 settembre, il direttore del Tempo Tommaso Cerno ha commentato: «La forma e la sostanza: ci hanno presentato la manifestazione dei Propal come la manifestazione dei pacifisti. Hanno messo a ferro e fuoco la città di Milano, meno male che erano pacifisti!». E il direttore precisa: «Pensa se un giorno, per sbaglio, ci mandano in piazza i violenti. Che cosa succede. Io li ho chiamati gli SpaccaPal perché hanno spaccato tutta la stazione. Ma secondo me hanno anche stancato, stancato con questa ipocrisia.»

E Cerno puntualizza: «La domanda è: l'iniziativa dello sciopero che sfocia in violenza e assolda l'altro pezzettino che manca – maranza, islamisti, centri sociali, falsi studenti fuori corso che in realtà sono anarchici di questi tempi, criminali vari, scippatori – per mettere a ferro e fuoco una stazione, che aiuto dà ai bimbi di Gaza? Che confini determina allo stato di Palestina? Che contributo dà al dibattito verso la democrazia che dovrebbe aiutare i Palestinesi? Io penso che i Palestinesi, vedendo queste scene, capiscano che, alla faccia del loro orrore, qui c'è gente che fa campagna elettorale. Quindi tutt'altro».

Quanto alla polemica del deltaplano? «Il deltaplano è il simbolo più alto di quanto lontana sia la Sinistra di oggi dal voler risolvere quel problema. Sembra quasi dirci che lo vuole perpetuare, sembra quasi dirci che lo vuole lasciare aperto perché è l'unica scusa che ha per esistere, visto che un'idea alterativa di futuro non la propone».