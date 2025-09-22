"L'amore contro l'odio". Meloni e il messaggio del popolo di Kirk

Foto: Ansa/X Giorgia Meloni

Rosa Scognamiglio 22 settembre 2025 a

Charlie Kirk “continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà”. Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni su X all’indomani del funerale dell’attivista politico statunitense e fondatore di Turning Point Usa assassinato durante un comizio in un campus nello Utah mercoledì 10 settembre.

Il post della premier

In allegato al post c’è il video della cerimonia funebre, che si è svolta domenica 21 settembre all’interno dello State Ferm Stadium di Glendale, in Arizona. “Le immagini del funerale di Charlie Kirk parlano da sole: - si legge ancora nel post - le parole di perdono della moglie, la reazione composta di una comunità in preghiera, i canti, le decine di migliaia di persone presenti”. E infine: “Un messaggio potentissimo al mondo intero: - ha concluso la Presidente del Consiglio - contro l’odio e la violenza si può rispondere con la forza dell’amore, della fede e della libertà”. Anche ieri, nel corso del suo intervento a Fenix, la Festa di Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni ha ricordato che “Kirk faceva paura perché era bravo” e “perché smontava la narrazione del mainstream con la logica, perché dava voce a quella maggioranza di persone che la pensa come lui e che ha dovuto finire per sentirsi sbagliata”.

Il discorso di Erika Kirk

Le parole della premier fanno da eco al discorso di Erika Kirk, la moglie del 31enne ucciso. “Dopo l'assassinio di Charlie, non abbiamo visto violenza o rivolte - ha sottolineato la donna, parlando dal palco dello State Ferm Stadium - Abbiamo visto quello che mio marito ha sempre pregato di vedere in questo Paese. Abbiamo visto la rinascita. Mio marito voleva aiutare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita”. La vedova Kirk ha detto di aver perdonato il presunto assassino del marito, Tyler Robinson: “Perdono quel giovane. La risposta all'odio non è altro odio".