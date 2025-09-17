Enzo Iacchetti nuovo guru della sinistra. Insulti e minacce all'israeliano in tv: "Lo rifarei"

Foto: X È sempre Cartabianca

Gianni Di Capua 17 settembre 2025 a

a

a

La sinistra ha un nuovo, inaspettato, riferimento: Enzo Iacchetti. L'attore comico e storico conduttore di Striscia la Notizia è stato protagonista di uno scontro accesissimo a È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rete 4, con Eyal Mizrahi presidente della federazione Amici di Israele. "Dovevi dirmi che c'era una persona priva di ragionamento, non voglio ascoltare queste stron***e, mi alzo e me ne vado", aveva sbottato l'attore da tempo sostenitore della causa palestinese. La situazione era presto degenerata fino alle minacce del comico di prendere a pugni l'interlocutore tra insulti e accuse.

"Stron*o ti prendo a pugni", Iacchetti perde la testa contro l'israeliano

I video dello scontro hanno dominato i social con molti commentatori di sinistra esaltati per le prodezze di Iacchetti. Rula Jebreal ha scritto su X, con profluvio di maiuscole: "L’ONU ha accusato Israele di commettere un #GENOCIDIO a Gaza. Ma i propagandisti che difendono il genocidio israeliano, rispondono ai fatti accertati dall’ONU e 800 massimi esperti internazionali di GENOCIDIO….diffamandoli. Solidarietà a Enzo Iacchetti".

"Le barche verranno utilizzate così". Ecco il destino della Flotilla

"Non sono nemico di nessuno, ma per fare la pace bisogna essere in due. Sono disponibile, ma non credo che Iacchetti sia in grado di affrontare un confronto dai toni amichevoli. Ha minacciato di menarmi, non penso voglia stringere la mano a chi considera un avversario solo perché pensa diversamente da lui", ha commentato Mizrahi che definisce quello con Iacchetti "un monologo. Non ho potuto dibattere perché diceva che può parlare solo lui e non vi può essere contraddittorio su certi temi", continua Mizrahi che ha reagito dando, ieri sera in tv, del 'fascista' all'attore. "Sono molto attento a non offendere, ma se uno ti dice 'non hai diritto di aprire bocca, scendo giù e ti meno', questo per me è un comportamento da fascista, espressione usata come constatazione di un atto di arroganza. Non voleva essere un'offesa, ma anche lui però ha dato dei nazisti agli israeliani. Non sono stato io a portare la discussione in quella direzione...".

Al termine di una giornata con il suo nome in testa ai trend dei social, Iacchetti ha dichiarato: "Oggi su Instagram si parla solo di me...ma avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a fare 'Cartabianca' stasera direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto, dalla prima all'ultima", ha scritto su Instagram.