Harry felice dell'incontro con re Carlo ma non ritratta su Spare: "Coscienza a posto"

Quello tra Harry e Carlo III a Clarence House è stato l'incontro del disgelo e del riavvicinamento. L'occasione, però, non è bastata a convincere il duca di Sussex a ritrattare le rivelazioni scottanti sulla famiglia reale affidate a "Spare", la sua autobiografia bestseller. Seppur felice di aver rivisto il padre, il principe ribelle ha tenuto il punto sulla pubblicazione del volume. "Non credo di aver lavato i panni sporchi in pubblico", ha detto con schiettezza in un'intervista rilasciata al Guardian a margine della missione compiuta venerdì scorso in Ucraina e pubblicata oggi. Sul faccia a faccia con il monarca ha mantenuto stretto riserbo, confermando una volontà di pacificazione familiare, ma non ha fatto passi indietro rispetto a quanto confessato sul suo nucleo familiare di origine e ha rivendicato di aver voluto raccontare la sua verità.

Harry ha ribadito di avere "la coscienza a posto" e ha spiegato che spesso i tabloid hanno distorto quanto da lui scritto nell'autobiografia. Il principe cadetto, malgrado le ripetute accuse di aver preso le distanze dal padre e dal fratello William, ha chiarito di aver progettato di visitare con maggiore frequenza il Regno Unito l'anno prossimo per "concentrarmi su papà". Attenzione, questa, resa forse necessaria anche dalla malattia. Carlo, 76 anni, è alle prese dal 2024 con i trattamenti medici legati a una diagnosi di cancro non meglio precisata. Harry, che solo qualche mese fa aveva ammesso di non poter sapere "quanto gli restasse", ha riferito di averlo trovato "benone". Quanto alla vita americana scelta insieme alla moglie Meghan Markle e alle voci girate, che lo definiscono ormai da tempo "triste" o "pentito", il duca di Sussex è stato chiaro: si è detto "felice" e ha riconosciuto il ruolo della consorte nel coraggio che ha sempre dimostrato nel "dire la verità".