Raoul Bova: "Tradimento? Lo sappiamo io e Rocio". Lei replica: "Scelgo il silenzio"

Foto: LaPresse

Valentina Bertoli 15 settembre 2025 a

a

a

Della brusca rottura tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, legati da dieci anni e genitori di Luna e Alma, si è discusso per tutta l'estate, ma solo ora l'attore ha trovato i tempi e i modi per rompere il silenzio. Ospite a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, il volto di "Don Matteo" ha fatto chiarezza sugli audio a lui attribuiti che sono stati inviati alla modella Martina Ceretti e diffusi da Fabrizio Corona in una ormai cliccatissima puntata del podcast "Falsissimo". “È stato un momento particolarmente intenso che ho dovuto elaborare. Non ho accettato delle minacce, mi sono rifiutato di cedere a un tentativo di estorsione. Io ero talmente forte della mia verità che non temevo nessun tipo di rivalsa, non pensavo nemmeno che la notizia facesse questo grande clamore”, ha scandito Bova dal centro dello studio. L'accanimento mediatico, ha spiegato, "non si è fermato allo sberleffo e alla presa in giro, ma è andato molto oltre". Allontanando qualsiasi accusa di tradimento e ricordando che le voci devono sempre essere confermate dai diretti interessati, l'attore ha parlato anche della fine della storia con Rocío. "La situazione la sappiamo io e lei. Ci sono dei momenti in cui uno decide di fare delle scelte e di non comunicarle, perché non è detto che se tu sei un personaggio pubblico devi dare il bollettino dei tuoi sentimenti", ha detto.

Attilio Romita e Michele Cucuzza tornano in Rai: l'idea geniale a "BellaMa' di sera"

L'ex compagna, l'attrice e conduttrice televisiva spagnola, non ha scucito di più e, anzi, è stata attenta a tutelare chi le sta veramente a cuore. A chi le ha chiesto di replicare alle dichiarazioni del padre delle sue figlie, lei ha risposto con garbo, ricordando che la televisione e l'intrattenimento "sono vitamina" così come le sue due ragazze e che sarà sua premura evitare polemiche e gossip. È nel ruolo di madre e nei progetti per il piccolo schermo che troverà la forza di ripartire. Presente oggi nel Centro di Produzione Rai di Napoli per la conferenza stampa di presentazione del programma "Freeze - Chi sta fermo vince!", Muñoz Morales ha ammesso: "Questo progetto Rai-Fremantle è un grandissimo regalo che riempie il mio cuore e mi fa sorridere non in maniera superficiale". Quanto alla fine della relazione con l'attore romano, ha preferito il silenzio al rumore. "Ho fatto una scelta molto ponderata che è quella del silenzio perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho nella vita che sono le mie figlie e, quindi, voglio continuare a seguire questa strada che è quella che mi appartiene e che ho dentro al cuore", ha aggiunto per cortesia.