"D'Annunzio. Una vita inimitabile", su Rai3 lo spettacolo di Edoardo Sylos Labini nella ricorrenza di Fiume

Marco Zonetti 12 settembre 2025

a

a

È possibile ai tempi dei social e della predominanza della comunicazione digitale portare il teatro sul piccolo schermo? L'attore, drammaturgo e conduttore televisivo Edoardo Sylos Labini ha raccolto il guanto della sfida e ha dato vita a un duplice evento eccezionale. Dopo essere approdato su RaiPlay con grande successo, questa sera – 12 settembre - alle 23.15 su Rai3 andrà in onda “Gabriele d’Annunzio, una vita inimitabile” e proprio in occasione di un importante anniversario.

«È un evento unico nella storia della Rai e un grande momento di servizio pubblico» ci racconta lo stesso Sylos Labini, «trasmesso nella ricorrenza del 12 settembre del 1919 quando d'Annunzio entra a Fiume per occupare la città che, dopo la Grande Guerra, avrebbe dovuto annessa all'Italia e che invece sta per andare alla Jugoslavia».

A quanto abbiamo visto su RaiPlay, anche lo scenario particolarmente suggestivo rende imperdibile questo evento televisivo…

«Sì, si tratta della Nave Puglia che D'annunzio volle far incastonare al Vittoriale. Parliamo quindi dei luoghi in cui è vissuto, dai quali partiremo per ripercorrere la sua ascesa, dal periodo romano, fino agli ultimi tempi in cui fece erigere il proprio museo.»

Ci sarà spazio anche per la vita sentimentale del Vate che tanto si è riverberata nella sua opera?

«Sì, racconteremo gli amori tormentati con la moglie Maria Hardouin e con Eleonora Duse, per la politica e in particolare per la letteratura e la poesia, da “Il piacere” a “La pioggia nel pineto”, da “Notturno” ai carteggi con Eleonora Duse, il lascito eterno di un uomo che ha fatto della propria vita un'opera d'arte.»

L'evento di questa sera è tratto dal suo programma Inimitabili. Dopo il successo di critica e di pubblico delle due edizioni precedenti, ci sarà una terza stagione?

«Sì, da marzo riprenderemo su Rai3 con la terza stagione di Inimitabili, ma a breve partirà un altro progetto di cui sono molto orgoglioso, Radix. Un racconto delle nostre radici identitarie, con il quale cercherò di portare i più giovani a scoprire presunti piccoli personaggi che hanno dato identità alle cittadine italiane.»

Quando andrà in onda?

«Il 14 ottobre sarà su RaiPlay e dal 23 dicembre sarà trasmesso su Rai3, sempre in seconda serata.»

In attesa del Natale con Edoardo Sylos Labini, questa sera, 12 settembre, tutti sintonizzati su Rai3 alle 23.15 per “Gabriele d’Annunzio, una vita inimitabile”. Lo spettacolo è a cura della direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, presieduta da Marcello Ciannamea, con Edoardo Sylos Labini e le musiche del maestro Sergio Colicchio, tratto da "Inimitabili" programma di Rai Cultura di Edoardo Sylos Labini e Angelo Crespi.